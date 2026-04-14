Алексей Текслер поручил главам взять под личный контроль подготовку к 9 Мая

Он также потребовал завершить ремонты мемориалов и воинских захоронений

В Челябинской области началась подготовка к празднованию Дня Победы. Губернатор Алексей Текслер на выездном областном совещании поручил главам муниципалитетов лично контролировать условия жизни ветеранов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В приоритете — вопросы ремонта жилья, отопления, газификации и медицинского обслуживания. Также глава региона поставил задачу завершить работы по приведению в порядок мемориалов, обелисков, скверов и воинских захоронений.

Кроме того, к праздничным мероприятиям поручено активно привлекать участников СВО и членов их семей.

Напомним, южноуральские ветераны получат региональные выплаты ко Дню Победы в размере 50 тысяч рублей. Первые тренировки парада пройдут 22 и 29 апреля, а 7 мая состоится генеральная репетиция.