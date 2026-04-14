Более 200 объектов благоустройства вынесут на голосование в Челябинской области

Улучшить общественные пространства в регионе можно будет благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»

Жители Южного Урала в этом году сами определят, какие парки, скверы и дворы преобразятся в первую очередь. Порядка 200 объектов благоустройства вынесут на всенародное голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Этот вопрос стал одним из ключевых на выездном совещании губернатора Алексея Текслера с главами муниципалитетов в Чебаркульском округе, сообщает пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителями территорий, на которой обсуждались несколько ключевых тем, среди самых важных — вопросы благоустройства, старта строительного сезона и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Губернатор напомнил, что на Южном Урале продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В текущем году на голосование планируется вынести порядка 200 объектов — это общественные пространства, которые нуждаются в обновлении. Итоговый перечень определят сами южноуральцы.

Помимо вопросов благоустройства, губернатор поручил усилить контроль за ходом модернизации коммунальной инфраструктуры, выполнением контрактов и соблюдением графиков работ. Повод для активизации — установившаяся теплая погода.

«Сейчас установилась стабильно теплая погода, можно полноценно входить в строительный сезон. В целом стоит сейчас сосредоточить внимание на начале сезонных работ не только в строительстве, но и в благоустройстве, на дорожных объектах. Состояние дорог — это приоритетная задача», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона поручил главам муниципалитетов оперативно включиться в работу и держать на личном контроле все обозначенные задачи.