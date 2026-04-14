Из-за угрозы ландшафтных пожаров в Челябинской области усилят работу патрульных групп

Губернатор Алексей Текслер потребовал пресекать любые попытки жечь прошлогоднюю траву и мусор

Алексей Текслер провел выездное областное совещание с главами муниципалитетов в Чебаркульском округе. В центре внимания — сезонные вопросы безопасности и развития территорий, проведение посевной кампании, реализация национальных проектов, подготовка к Дню Победы, модернизация коммунальной инфраструктуры и поддержка экономики.

Особое внимание на совещании уделили весенним пожарам. Алексей Текслер напомнил, что пожаропасный сезон на Южном Урале начался в первых числах апреля. За прошедшее время уже ликвидировано пять лесных пожаров. Кроме этого, система спутникового мониторинга на природных территориях зарегистрировала 206 возгораний. Также зафиксировано 280 ландшафтных пожаров.



«Я еще раз акцентирую внимание глав на необходимости усилить работу контрольно-патрульных групп. Твердо, а где-то и жестко пресекайте попытки сжигать мусор вместе с прошлогодней травой, особенно вблизи лесопосадок, жилых строений», — подчеркнул губернатор.

Если ситуация будет ухудшаться, губернатор призвал вводить особый противопожарный режим, ограничивать вход и въезд в леса.

«Коллеги, каждый из вас несет персональную ответственность за указанный участок работы в части своих полномочий», — предупредил Текслер.

Также в числе приоритетных задач на ближайшее время — проведение весенних субботников, своевременный вывоз мусора и сухостоя, расчистка контейнерных площадок и прилегающих территорий.

Кроме того, на совещании обсудили паводок и безопасность на водоемах. Губернатор поставил задачу оперативно реагировать на подтопления, контролировать наполнение водохранилищ и состояние гидротехнических сооружений.