Хоккеист Виталий Кравцов ушел из «Трактора» в клуб «Ванкувер Кэнакс»

25-летний форвард в пятый раз попробует реализовать «американскую мечту»

Хоккеист челябинского «Трактора» Виталий Кравцов не будет выступать за «черно-белых» в сезоне-2025/2026. Сегодня ночью, 6 августа, стало известно, что 25‑летний форвард подписал двусторонний контракт с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Это будет его уже пятая попытка закрепиться в сильнейшей лиге мира. Информацию о трансфере подтвердили в штабе канадского клуба.

Виталий Кравцов вновь принял решение попробовать свои силы за океаном вместо того, чтобы вместе с «Трактором» побороться за главный трофей КХЛ. Он подписал контракт на один сезон с клубом «Ванкувер Кэнакс», за который уже выступал в сезоне-2022/2023. Однако закрепиться в американской команде ему не удалось — форвард провел за нее лишь 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Ранее Кравцов дважды безуспешно пытался пробиться в состав «Нью-Йорк Рейнджерс». Суммарно в активе форварда 64 матча и 12 (6+6) очков в североамериканской лиге.

Напомним, что Виталий Кравцов провел в «Тракторе» отличный сезон-2024/2025, став заметной его фигурой. Во многом благодаря результативной игре форварда челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина, завоевав серебряные медали и повторив свое лучшее достижение в клубной истории. В прошлом сезоне Кравцов провел за «черно-белых» 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 58 (27+31) очков. Также в его активе 19 матчей и 7 (6+1) очков в плей-офф.

Ранее стало известно, что продолжит карьеру за океаном еще один лидер «Трактора» Максим Шабанов. Самый результативный игрок челябинского клуба прошлого сезона подписал контракт с клубом «Нью-Йорк Айлендерс».