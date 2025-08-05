Челябинский «Трактор» сформировал тренерский штаб на сезон‑2025/2026. Работать с хоккейной командой под руководством Бенуа Гру будут семь специалистов. Тренерский штаб клуба обновился наполовину: пять человек ушло, четыре сохранили свои позиции и есть четыре новобранца. Рассказываем, кто поведет «черно-белых» к победе в Кубке Гагарина.
В межсезонье команду покинули пять представителей тренерского штаба: Борис Миронов, Юрий Кузьменков, Максим Смельницкий, Даниил Бабенко и Владимир Гапонов. С прошлого сезона в штабе остались главный тренер Бенуа Гру, ассистент Рафаэль Рише, тренер вратарей Петер Шкрабел, а также тренер по общефизической подготовке Кирилл Гарифуллин.
Есть и четыре новых человека в тренерском штабе «Трактора». Ассистентами Бенуа Гру стали Марио Рише и Дмитрий Черных. Первый из них будет отвечать за игру команды в обороне и меньшинстве, второй — выполнять обязанности тренера-аналитика. Аналогичный функционал будет и у Александра Соловьева. Михаил Бутуев займет должность тренера по ОФП.
Хоккейный клуб «Трактор». Тренерский штаб в сезоне-2025/2026:
Бенуа Гру — главный тренер;
Рафаэль Рише — ассистент главного тренера;
Марио Рише — ассистент главного тренера;
Дмитрий Черных — ассистент главного тренера;
Петер Шкрабел — тренер вратарей;
Александр Соловьев — тренер-аналитик;
Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;
Михаил Бутуев — тренер по ОФП.
Напомним, что хоккеисты «Трактора», в отличие от многих других команд КХЛ, еще не вышли из отпуска. Челябинцы соберутся вместе 9 августа, игроки пройдут медосмотр, а 12‑го числа начнут первый учебно-тренировочный сбор. Перед стартом сезона в КХЛ «черно-белые» примут участие только в одном турнире — Кубке губернатора Челябинской области, он пройдет с 25 по 29 августа.