Хоккейный клуб «Трактор» определился с тренерским штабом на сезон‑2025/2026

В штаб челябинской команды вошли восемь специалистов

Челябинский «Трактор» сформировал тренерский штаб на сезон‑2025/2026. Работать с хоккейной командой под руководством Бенуа Гру будут семь специалистов. Тренерский штаб клуба обновился наполовину: пять человек ушло, четыре сохранили свои позиции и есть четыре новобранца. Рассказываем, кто поведет «черно-белых» к победе в Кубке Гагарина.

В межсезонье команду покинули пять представителей тренерского штаба: Борис Миронов, Юрий Кузьменков, Максим Смельницкий, Даниил Бабенко и Владимир Гапонов. С прошлого сезона в штабе остались главный тренер Бенуа Гру, ассистент Рафаэль Рише, тренер вратарей Петер Шкрабел, а также тренер по общефизической подготовке Кирилл Гарифуллин.

Есть и четыре новых человека в тренерском штабе «Трактора». Ассистентами Бенуа Гру стали Марио Рише и Дмитрий Черных. Первый из них будет отвечать за игру команды в обороне и меньшинстве, второй — выполнять обязанности тренера-аналитика. Аналогичный функционал будет и у Александра Соловьева. Михаил Бутуев займет должность тренера по ОФП.

Хоккейный клуб «Трактор». Тренерский штаб в сезоне-2025/2026:

Бенуа Гру — главный тренер;

Рафаэль Рише — ассистент главного тренера;

Марио Рише — ассистент главного тренера;

Дмитрий Черных — ассистент главного тренера;

Петер Шкрабел — тренер вратарей;

Александр Соловьев — тренер-аналитик;

Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;

Михаил Бутуев — тренер по ОФП.

Напомним, что хоккеисты «Трактора», в отличие от многих других команд КХЛ, еще не вышли из отпуска. Челябинцы соберутся вместе 9 августа, игроки пройдут медосмотр, а 12‑го числа начнут первый учебно-тренировочный сбор. Перед стартом сезона в КХЛ «черно-белые» примут участие только в одном турнире — Кубке губернатора Челябинской области, он пройдет с 25 по 29 августа.