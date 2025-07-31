Хоккейный клуб «Трактор» совершил обмен игроками с «Северсталью»

Челябинцы отправили в Череповец Матвея Гуськова и Дениса Почивалова, получив права на Павла Камко

Состоялся обмен между челябинским «Трактором» и череповецкой «Северсталью». Южноуральскому клубу оказались не нужны нападающие Матвей Гуськов и Денис Почивалов, они теперь будут выступать за «сталеваров». В обратном направлении последовал защитник Павел Камко. Белорусский хоккеист не имеет опыта в КХЛ, минувший сезон он провел в ХК «Могилев», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

24-летний Почивалов в прошлом сезоне провел 41 игру за «Трактор» и «Торпедо». В этих матчах он записал на свой счет 10 (6+4) очков. Матвей Гуськов в минувшем сезоне играл за «Салават Юлаев», московское «Динамо» и «Трактор». В 38 встречах 24‑летний форвард забил один гол и отдал три результативные передачи. Оба хоккеиста теперь будут выступать за череповецкую «Северсталь».

Челябинский «Трактор» получил права на белорусского форварда Павла Камко. Он является воспитанником местной «Юности». Начал карьеру в системе череповецкой «Северстали» в 2019‑м. Спустя три сезона в МХЛ за «Алмаз» (2021—2024) вернулся домой в Минск, подписав контракт с «Юностью».

В прошедшем сезоне защитник играл за хоккейные команды «Могилев» и «Днепровские львы» из того же города. В МХЛ он сыграл 70 матчей, набрал 16 (4+12) очков.

Напомним, накануне стало известно, что продолжит карьеру в челябинском «Тракторе» американский форвард Майк Веккионе. В составе клуба «Херши Беарз» он дважды становился чемпионом АХЛ.