Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с обладателем Кубка Стэнли

В магнитогорской команде будет выступать Скотт Уилсон

В сезоне-2024/2025 за хоккейный клуб «Металлург» будет выступать обладатель Кубка Стэнли Скотт Уилсон. Канадский форвард завоевал трофей в составе «Питтсбург Пингвинз» в 2017 году. Минувший сезон он провел за подмосковный «Витязь» в КХЛ, в котором набрал 30 (10+20) очков в 38 матчах, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

«Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один год — до конца сезона-2024/2025. В „Металлурге“ игрок, выступающий на позиции крайнего форварда, будет играть под номером 23», — сообщают в магнитогорском клубе.

Скотт Уилсон родился в Оаквилле, Канада. В 2011 он был выбран в седьмом раунде драфта НХЛ под общим 209 номером «Питтсбург Пингвинз», и перебрался туда в 2014 году. С 2014 по 2018 защищал цвета «Питтсбурга» в НХЛ и фарм-клуба в АХЛ. Вместе с ним он и выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2016/2017, приняв участие в 20 играх плей-офф и набрав 6 (3+3) очков.

В сезоне 2017-18 Скотт перешёл в «Детройт Ред Уингз», а уже следующий году был обменян в «Баффало Сэйберз», где до 2020 года так же выступал как за основную команду и за фарм-клуб «Клинков» «Рочестер Американз» в АХЛ, после чего перешёл в систему «Флориды Пантерз».

Есть у хоккеиста и опыт игры в КХЛ. Последние два сезона Скотт Уилсон выступал за подмосковный «Витязь». В них он набрал 71 (42+29) очко в 109 играх.