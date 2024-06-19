Четыре команды поборются за победу в предсезонном хоккейном турнире в Магнитогорске. Сегодня, 19 июня, организаторы объявили состав участников и календарь матчей мемориала Ромазана, который пройдет с 27 по 29 августа. В нем впервые выступят два хоккейных клуба из Магнитогорска. Помимо «Металлурга», заявлен на турнир и дебютант ВХЛ «Магнитка», сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
Традиционный предсезонный турнир пройдет в Магнитогорске в 33-й раз. Впервые в нем примет участие хоккейный клуб «Магнитка», который с сезона-2024/2025 заявлен в чемпионате ВХЛ (Всероссийская хоккейная лига). Помимо него и «Металлурга», выступят на мемориале Ромазана уфимский «Салават Юлаев» и нижнекамский «Нефтехимик». Турнир пройдет по круговой системе, без проведения матчей за 1‑е и 3‑е места с 27 по 30 августа в арене «Металлург».
Хоккей. Предсезонный турнир. Мемориал Ромазана-2024. Расписание матчей:
27 августа.
15:00. «Магнитка» — «Нефтехимик».
19:00. «Металлург» — «Салават Юлаев».
28 августа.
15:00. «Салават Юлаев» — «Магнитка».
19:00. «Металлург» — «Нефтехимик».
30 августа.
13:00. «Нефтехимик» — «Салават Юлаев».
19:00. «Металлург» — «Магнитка».
Напомним, что хоккейный клуб «Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В мае этого года руководство команды объявило о своем решении создать в Магнитогорске собственный фарм-клуб и заявить его в чемпионат ВХЛ.
Возрастное ограничение: 0+