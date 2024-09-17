Хоккеист «Трактора» Зак Фукале признан лучшим голкипером недели в КХЛ

Эксперты лиги оценили его игру и фантастические сейвы

Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов второй недели регулярного чемпионата в четырех номинациях. В числе лауреатов оказался голкипер «Трактора» Зак Фукале. Он помог своей команде одержать две победы в двух матчах, сыграть на «ноль» с питерским СКА, а еще совершить фантастический сейв в игре с армейским клубом, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Канадский вратарь «Трактора» начал сезон впечатляюще. В особенности ему удалась вторая неделя «регулярки» КХЛ. Он провел два матча, в которых «черно-белые» одержали победу, а сам голкипер отразил 98,2% бросков, его коэффициент надежности составил 0,50 пропущенной шайбы за игру. В матче с питерскими армейцами Зак Фукале оформил шатаут (сыграл на «ноль»), а еще сделал фантастический сейв, парировав бросок Михаила Григоренко.

Отметим, что ХК «Трактор» на текущий момент занимает второе место в Восточной конференции чемпионата КХЛ. После пяти сыгранных матчей у «черно-белых» семь очков. На один балл больше у нижнекамского «Нефтехимика».

Лучшим защитником второй недели чемпионата КХЛ признан хоккеист «Локомотива» Мартин Гернат. Лучшим нападающим руководство лиги признало Виталия Абрамова из ЦСКА, а новичком — Магомеда Шараканова из «Лады».

Ближайший матч челябинский «Трактор» проведет на своей площадке 19 сентября с «Нефтехимиком». Это будет первый матч сезона подопечных Бенуа Гру на родном льду.