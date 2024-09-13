Голкипер «Трактора» Зак Фукале совершил невероятный сэйв в матче со СКА (видео)

Вратарь челябинского клуба помог своей команде победить армейцев

Канадский голкипер челябинского «Трактора» Зак Фукале стал героем матча чемпионата КХЛ с питерским СКА. Его надежная игра позволила южноуральцам выиграть гостевой поединок. В конце второго периода вратарь совершил невероятный сэйв: лежа на льду умудрился парировать бросок Михаила Григоренко, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Зак Фукале провел выдающийся матч, совершив 38 сэйвов. Именно его надежная игра позволила партнерам по команде «включиться» в третьем периоде и забросить три безответные шайбы. Переломным моментом стал эпизод в конце второго периода, когда канадский голкипер совершил невероятное спасение. Лежа на льду, он умудрился парировать бросок форварда питерского клуба Михаила Григоренко.





«Это явный претендент на лучший сэйв сезона! Это не Фукале, а Фукалище!» — комментатор ОТВ Денис Киселев так отреагировал в прямом эфире на эффектное спасение голкипера.

Репортаж с матча мы написали здесь. Отметим, что по праву лучшими игроками матча можно назвать форвардов «черно-белых» Виталия Кравцова и Максима Шабанова. Первый из них набрал 2 (1+1) очка, второй — 3 (2+1) балла.

Видео: КХЛ-ТВ.