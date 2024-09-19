Хоккейный клуб «Трактор» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в КХЛ

Челябинская команда проигрывала в счете, но выиграла со счетом 3:2

Челябинский «Трактор» возглавил Восточную конференцию чемпионата КХЛ. Сегодня, 19 сентября, подопечные Бенуа Гру провели первый домашний матч сезона, выиграв на родной площадке у нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 3:2. Южноуральцы уступали по ходу матча, но сумели проявить характер, одержав волевую победу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще задолго до первого матча «Трактора» на домашней арене можно было предположить, что на домашней арене челябинского клуба будет аншлаг. Уж слишком большой интерес к команде в хоккейном городе был в период межсезонья. Один Трактор FEST чего стоил, собравший 76 тысяч зрителей! Конечно же, первый официальный матч нового сезона КХЛ в Челябинске вызвал ажиотаж у болельщиков...

Нельзя сказать, что их ожидания оправдались в полной мере. «Трактор» сыграл далеко не лучший свой матч (даже в сравнении с гостевыми поединками в этом сезоне), но сумел-таки добиться положительного результата.

В первом периоде автором единственной заброшенной шайбы стал Максим Шабанов. Он в своем фирменной стиле реализовал буллит. Гости рук не опустили и забили две безответные шайбы во втором периоде. В первом случае Дмитрий Шукенов сравнял счет при игре в равных составах, во втором — Александр Дергачев реализовал большинство.

Клуб из Татарстана выжимал из себя максимум. Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поставил своей команде очень качественную игру, с четкой игровой дисциплиной. Лишь в третьем отрезке матча «черно-белым» наконец-таки удалось подобрать ключи к вязкой обороне соперника и забросить шайбу с игры.

Сделал это Александр Шаров, который был расторопнее других на «пятачке» у ворот Артема Загидулина — 2:2. А затем, 4 минуты спустя, Андрей Светлаков вывел хозяев площадки вперед. Форвард «Трактора» должен благодарить Чарльза Робинсона. Тот нашел возможность сделать классную передачу из-за ворот на партнера по команде. Эта заброшенная шайба в итоге стала победной, а челябинский клуб стал единоличным лидером Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 19 сентября. «Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Максим Шабанов, 04:52 (бул).

1:1 — Дмитрий Шукенов (Вячеслав Лященко, Жан-Себастьян Ди), 25:21 (5×5).

1:2 — Александр Дергачев (Артем Сериков, Вячеслав Лещенко), 27:23 (5×4).

2:2 — Александр Шаров (Владимир Жарков), 41:52 (5×5).

3:2 — Андрей Светлаков (Чарльз Робинсон, Михаил Котляревский), 45:04 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Светлаков («Трактор»)

Как и в предыдущих матчах, провел огромный объем «черновой» работы. В этот раз отличился и результативными действиями. Его заброшенная шайба в третьем периоде стала победной!

Александр Дергачев («Нефтехимик»)

Действовал продуктивно и полезно, был одним из самых активных в составе «Нефтехимика». Забросил шайбу, которая могла стать переломной в матче. Но не стала...

Максим Шабанов («Трактор»)

В это раз был не такой заметной и яркой фигурой в игре команды. Но все равно выделялся на общем фоне. Реализовал буллит в начале матча.

Следующий матч хоккеисты «Трактора» проведут на домашней арене 23 сентября. Наша команда сыграет с московским «Спартаком».