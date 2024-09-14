Хоккеисты «Трактора» уверенно выиграли гостевой поединок у ХК «Сочи»

Челябинский клуб победил со счетом 4:1 и поднялся на второе место в Восточной конференции

Хоккеисты челябинского «Трактора» поднялись на вторую строчку в турнирной таблицы чемпионата КХЛ в Восточной конференции. Сегодня, 14 сентября, подопечные Бенуа Гру уверенно выиграли в гостях у ХК «Сочи» со счетом 4:1. В следующей игре «черно-белые» сыграют с лидером конференции «Восток» нижнекамским «Нефтехимиком», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

После игры со СКА в составе «черно-белых» произошло лишь одно изменение. В защите вместо Марселя Ибрагимова появился Илья Николаев. Гости здорово начали встречу, включив высокие скорости. Сочинцы с трудом, но справлялись-таки с атаками соперника. И все же «черно-белые» добились своего — за 40 секунд до конца первого периода Максим Шабанов открыл счет в матче. Помог ему это сделать Сергей Телегин. Защитник «Трактора» на скорости вошел в зону и выкатил классный пас на партнера по команде — 0:1.

Лучше играли «черно-белые» и во втором отрезке матча. Они не сбавляли темп, высоко прессинговали соперника. В середине периода Григорию Дронову удался классный кистевой бросок, реализовав большинство — 0:2. Следом едва не отличился Стивен Кэмпфер, однако шайба после его броска угодила в перекладину.

В дебюте третьего периода челябинцы забили в меньшинстве. Это Михаил Котляревский подкараулил ошибку защитника, на скорости убежал на рандеву с голкипером и отправил ему шайбу в «домик» — 0:3. А уже в самой концовке в аналогичном стиле забросил шайбу Бадди Робинсон. Произошло это уже после того как хозяева льда забили гол престижа. 1:4 — уверенная победа «Трактора»!

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 14 сентября. ХК «Сочи» — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Максим Шабанов (Сергей Телегин), 19:19 (5×5).

0:2 — Григорий Доронов (Сергей Телегин, Семен Дер-Аргучинцев), 27:53 (5×4).

0:3 — Михаил Котляревский, 44:29 (4×5).

1:3 — Михал Криштоф (Сергей Попов), 54:45 (5×5).

1:4 — Чарльз Робинсон, 56:54 (4×5).

Три лучших игрока матча (версия ИА «Первое областное»):

Сергей Телегин («Трактор»).

Проявил себя в атаке, оформив две результативные передачи. Особенно классный получился его первый пас на Шабанова. В обороне был не безупречен.

Максим Шабанов («Трактор»).

Один из самых активных игроков матча. Находится в отличной физической форме на старте сезона, продлив свою результативную серию.

Михаил Котляревский («Трактор»).

Вновь был заряжен на атаку, в фирменном стиле забросил за счет высокой скорости, воспользовавшись ошибкой соперника.





Хоккейный клуб «Трактор» завершил гостевую серию матчей в чемпионате КХЛ. И теперь готовится к тому, чтобы открыть сезон-2024/2025 на родном челябинском льду — 19 сентября «черно-белые» принимают нижнекамский «Нефтехимик».

Фото: пресс-служба ХК «Сочи».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).