Первая победная — «Трактор» выиграл первый домашний матч сезона в КХЛ

Рассказываем и показываем, как встретили успех команды болельщики челябинского клуба

Вчера, 19 сентября, свой первый домашний матч в чемпионате КХЛ провел челябинский «Трактор». На родной арене наша команда одержала волевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком». Разделил радость победы с болельщиками и талисман холдинга «Первый областной» Отвин. Он охотно фотографировался со всеми на память, а еще подружился с талисманом «Трактора» Белым медведем.

Еще задолго до начала матча болельщики раскупили билеты на первую игру сезона. А это значит, что в арене «Трактор» был аншлаг.

Зрители стали прибывать на игру заблаговременно. И уже за полчаса до стартового свистка арбитра в холле арены было многолюдно. Здесь по традиции для болельщиков приготовили различные активности и площадки, в которых можно было принять участие всем желающим и даже выиграть призы.

Прибыл на матч и талисман нашего медиахолдинга — верблюжонок Отвин. Он был в центре внимания: фотографировался с челябинцами, отбивал им пятюни и разрешал почесать себе за ухом. А еще у него появился новый друг — талисман ХК «Трактор» Белый медведь.

Сама игра получилась яркой и насыщенной на события. В ней уже в самом дебюте в фирменном стиле реализовал буллит Максим Шабанов. Арена взорвалась овациями после заброшенной шайбы.

Увы, во втором периоде «черно-белые» упустили инициативу, позволив соперникам забросить две шайбы. И теперь уже наша команда оказалась в роли догоняющих.

К счастью, в третьем отрезке матча ребята показали свой уровень. Александр Шаров и Андрей Светлаков стали авторами заброшенных шайб. «Трактор» довел дело до победы, поблагодарив болельщиков за теплую поддержку.

Репортаж о матче мы опубликовали вчера, 19 сентября. Его можно прочесть по ссылке. Благодаря этой победе «Трактор» поднялся на первую строчку в Восточной конференции. Мы — лидеры. Но это только начало. Впереди много матчей, первый из которых — со столичным «Спартаком». Эта игра состоится 23 сентября в Челябинске.