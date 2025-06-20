Хоккеист «Трактора» Артем Блажиевский перешел в омский «Авангард»

Опытный защитник заключил контракт с сибиряками на два года

Один из лидеров обороны «Трактора» Артем Блажиевский следующий сезон проведет в омском «Авангарде». Руководство челябинского клуба не стало продлевать контракт с защитником. В новом клубе 31-летний хоккеист проведет два следующих сезона. Информацию о трансфере подтвердили в штабе «Трактора» и «Авангарда».

Артем Блажиевский провел в Челябинске три с половиной года. Он пополнил ряды «Трактора» по ходу сезона-2021/2022 в результате обмена с ЦСКА. Клубы тогда совершили сделку, в результате которой в армейский клуб перешел форвард Павел Абрамов, в обратном направлении последовал Блажиевский.

Защитник не сразу нашел себя в «черно-белом» коллективе, некоторое время ушло на адаптацию. Но с каждым сезоном прибавлял в игре, а в минувшем сезоне был одним из лидеров обороны «Трактора».

В общей сложности за три сезона Артем Блажиевский сыграл за челябинский клуб 228 матчей, в которых набрал 53 (18 + 35) очков. Вместе с «черно-белыми» хоккеист дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата (2022, 2024), а также завоевал серебро-2025.

Следующие два сезона Артем Блажиевский проведет в «Авангарде». Штаб омских «ястребов» уже подтвердил информацию о трансфере. По информации metaratings, хоккеист получит в «Авангарде» 45 млн рублей за сезон. В «Тракторе» его оклад составлял 50 млн рублей.