Хоккеист «Трактора» Максим Шабанов забил гол-лакросс в ворота «Ак Барса» (видео)

Но его заброшенная шайба не помогла команде одержать победу над казанцами

Лучший бомбардир «Трактора» в текущем чемпионате КХЛ в очередной раз заставил обратить на себя внимание, забросив гол-красавец в ворота казанского «Ак Барса». Максим Шабанов мастерски исполнил лакросс во втором периоде. Его заброшенная шайба — явный претендент на лучший гол регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/2025, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Трактора» не лучшим образом провели поединок с «Ак Барсом» в Казани. В дебюте второго периода челябинцы пропустили две шайбы. В этот момент и показал свое мастерство форвард «черно-белых». Максим Шабанов, получив шайбу за воротами, не раздумывая решил исполнить технически сложный прием.

Получилось все не только эффектно, но и эффективно — голкипер казанцев, кажется, не сразу и понял, как шайба оказалась за его спиной в сетке ворот. Любопытно, что в этом сезоне Максим Шабанов несколько раз предпринимал попытки забить гол в похожем стиле, но что-то да не срабатывало.

Это уже не первый гол лакросс в его исполнении в КХЛ. Так, например, в прошлом году он забросил не менее эффектную шайбу в ворота омского «Авангарда». Экспертная комиссия признала гол Шабанова лучшим в сезоне-2023/2024.

Что касается самого матча, то хоккеисты «Трактора» уступили «Ак Барсу» со счетом 2:6. Игру испортил рефери Сергей Кулаков, который в спорной ситуации в третьем периоде выписал пять минут штрафа защитнику «черно-белых» Логану Дэю.

Видео: КХЛ-ТВ.