Хоккеист Максим Шабанов попал в список лучших бомбардиров «Трактора»

Он занял четвертое место в рейтинге самых результативных игроков клуба за один чемпионат

Хоккеист Максим Шабанов вошел в список лучших бомбардиров «Трактора» за всю историю клуба по набранным очкам за один чемпионат. В текущем сезоне форвард набрал 50 очков в 64 матчах, повторив достижение Павла Лазарева. Рекордсменом является легендарный Валерий Белоусов, который в сезоне-1980/81 набрал 58 баллов, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

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«С момента, когда в чемпионате СССР начали адекватно относиться к результативным передачам и их подсчету, лишь четырем игрокам удавалось достичь рубежа более 50 очков. Максим Шабанов в этом сезоне легко мог становиться вторым сразу вслед за Валерием Белоусовым, но в концовке чуть сбавил обороты», — сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Список лучших бомбардиров «Трактора» за один чемпионат выглядит следующим образом:

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1. Валерий Белоусов — 58 (23 + 35) I 48 матчей I 1980/81.

2. Николай Суханов — 51 (22 + 29) I 43 игры I 1987/88.

3. Павел Лазарев — 50 (27 + 23) I 55 матчей I 1994/95.

4. Максим Шабанов — 50 (25 + 25) I 64 матча I 2023/24.

Отметим, что в сезоне-2023/24 Максим Шабанов занял 16-е место в гонке бомбардиров лиги. Здесь безусловное лидерство у форварда московского «Динамо» Никиты Гусева. В 68 матчах нападающий «бело-голубых» набрал 89 очков (23 + 66).

КХЛ. Сезон-2023/24. Лучшие бомбардиры:

1. Никита Гусев («Динамо») — 89 очков (23 + 66).

2. Рид Буше («Авангард») — 78 очков (44 + 34).

3. Николай Голдобин («Спартак») — 78 очков (37 + 41).

4. Джордан Уил («Динамо») — 77 очков (30 + 47).

5. Владимир Ткачев («Авангард») — 75 очков (20 + 55).

6. Кирилл Пилипенко («Северсталь») — 62 очка (30 + 22).

7. Райан Спунер («Авангард») — 61 очко (23 + 38).

8. Павел Порядин («Спартак») — 57 очков (27 + 30).

9. Александр Хмелевский («Салават Юлаев») — 56 очков (27 + 29).

10. Александр Никишин (СКА) — 56 очков (17 + 39).

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата ХК «Трактор» занял 6-е место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф челябинцы в серии до четырех побед сыграют с «Салаватом Юлаевым». Первый матч противостояния состоится в Уфе 29 февраля.