Хоккейный клуб «Трактор» финишировал на 6-м месте в Восточной конференции в КХЛ

В заключительном матче регулярного чемпионата челябинцы в овертайме выиграли у «Амура» — 4:3

Сегодня, 26 февраля, завершился регулярный чемпионат КХЛ. Хоккеисты челябинского «Трактора» в заключительном матче в овертайме выиграли у хабаровского «Амура» со счетом 4:3 и таким образом взяли реванш за три предыдущих поражения от «тигров» в текущем чемпионате КХЛ. Южноуральский клуб финишировал на 6-м месте в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

С турнирной точки зрения матч не играл для «черно-белых» никакой роли. Вне зависимости от исхода поединка с «Амуром» челябинцы сохраняли за собой 6-ю строчку в турнирной таблице. Более того, был известен уже и первый соперник «Трактора» в плей-офф Кубка Гагарина — уфимский «Салават Юлаев». Однако в текущем чемпионате КХЛ наша команда проиграла все три матча хабаровчанам, и сегодня парням необходимо было брать реванш.

С этой задачей «Трактор» справился, хоть и не без проблем. На экваторе стартового периода Владимир Ткачев открыл счет. Ассистировали ему Артем Щучинов и Илья Карпухин. После взятия ворот челябинцы продолжили контролировать ход матча и создали несколько моментов у ворот Игоря Бобкова, но реализовать их не удалось.

Во втором периоде «черно-белые» дважды зажгли красный свет за воротами соперника. С разницей в 25 секунд отличились Никита Сошников и Семен Дер-Аргучинцев. Казалось бы, дело сделано и соперник уже не сможет оправиться от такого удара. Но за две минуты до сирены на перерыв Дмитрий Шевченко в большинстве сократил отставание «Амура» до двух голов.

В заключительном трети матча хоккеисты «Амура» забросил дважды и сравняли счет. Кирилл Слепец и Иван Мищенко восстановили равенство. Основное время поединка завершилось вничью. Поединок продолжился в овертайме, где челябинцам принес победу Владимир Ткачев.

«Трактор» финишировал на 6-м месте в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. И теперь в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграет в серии до четырех побед с уфимским «Салаватом Юлаевым». Начнут серию команды в Уфе, первая игра — 29 февраля.