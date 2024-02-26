В КХЛ определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина

«Металлург» сыграет с «Амуром», а «Трактор» — с «Салаватом Юлаевым»

Сегодня, 26 февраля, завершился регулярный чемпионат КХЛ, по итогам которого определились все пары участников первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Хоккеисты «Металлурга», заняв первое место в Восточной конференции, сыграют с хабаровским «Амуром». Челябинскому «Трактору» предстоит сразиться до четырех побед с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Все участники плей-офф Кубка Гагарина были определены еще ранее, когда стали известны восемь сильнейших клубов чемпионата КХЛ в Западной и Восточной конференциях. В последний игровой день «регулярки» предстояло лишь выяснить: какие команды займут итоговые места и какие соперники им выпадут в первом раунде плей-офф.

Ключевым в данном случае был матч на «Востоке», где встретились лидеры конференции «Металлург» и «Авангард». Магнитогорцы выиграли на своей площадке со счетом 3:1 и сохранили за собой лидерство, заняв первое место в регулярном чемпионате Восточной конференции.

Любопытной складывалась ситуация на «Западе». Здесь все внимание любителей и специалистов хоккея было приковано к столичному дерби «Динамо» vs ЦСКА. «Бело-голубые» уже обеспечили себе не только лидерство в конференции, но и завоевали Кубок Континента. ЦСКА же боролось за 6-ю позицию и рассчитывало избежать «армейского» дерби с питерцами. В параллельном матче «Торпедо» могло обойти москвичей, и выйти таким образом на ярославский «Локомотив».

Впрочем, чуда не произошло и команды сохранили свои позиции. Столичное ЦСКА хоть и «горело» в матче с «динамовцами» (0:1), но добилось-таки своего. Потому что в параллельном матче нижегородское «Торпедо» не справилось с «Ладой» (4:5 в овертайме).

Первые матчи серии плей-офф пройдут на домашних площадках команд, указанных первыми. Игры стартуют уже 29 февраля.