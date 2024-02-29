Хоккейный клуб «Трактор» с победы стартовал в розыгрыше Кубка Гагарина

Челябинцы в гостях выиграли у уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 3:2

Хоккеисты челябинского «Трактора» с победы стартовали в Кубке Гагарина. Сегодня, 29 февраля, южноуральцы в сложнейшем поединке выиграли в гостях у уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 3:2. Победную шайбу у «черно-белых» забросил Григорий Дронов. Защитник забил свой первый гол за челябинский клуб и он стал победным, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Начали матч наши ребята бодро. В первые четыре минуты игры они чаще гостили в чужой зоне, создали даже два полумомента для взятия ворот. А затем после фола Сергея Калинина хощяева льда получили возможность сыграть в большинстве. Почти тут же Александр Шаров забил. Да не уфимский, как это следовало ожидать, а челябинский! Виктор Антипин выдал пас-конфетку, а наш Саша Шаров убежал в отрыв и реализовал выход «1 в 0». Есть первая заброшенная шайба плей-офф Кубка Гагарина!

Некоторое время на льду практически ничего не происходило. Хозяева как будто были в оцепенении, а гостям и не требовалось форсировать события. «Черно-белые» продолжали играть по заданию, выполняя тренерскую установку. Пожалуй, лишь к концу первого отрезка матча «Салават Юлаев» пришел в себе и порадовал своих зрителей парочкой опасных атак.

Приятно удивили действия номинально четвертого звена «черно-белых». И прежде всего заряженность на ворота Михаила Котляревского и работоспособность Чарльза Робинсона. На их фоне продуктивно трудился и Джек Родуолд. Не случайно, кстати, эта тройка нападения и заработала на себе удаление у соперника. За опасную атаку в область головы 5 минут штрафа получил Данил Алалыкин.

Увы, закрепить успех после перерыва «черно-белым» не удалось. В большинстве наши ребята выглядели неубедительно. Голкипер Александр Самонов с помощью партнеров по команде с легкостью отвел все угрозы воротам. А вот «салатовые» могли поймать соперника на контратаке. Но Зак Фукале был надежен после броска Данила Башкирова.

Зато гол случился там, где его совсем не ждали. Это Альберт Яруллин «расчехлил» свою пушку и мощным залпом расстрелял ворота «Салавата Юлаева». Произошло это при игре в формате «4 на 4». Забивать в равных составах «Трактору» в этом матче было, по всей видимости, скучно. 2:0 — и это хорошая заявка на успех. В особенности потому, что у хозяев льда игра не шла от слова совсем.

В середине периода арбитры приняли спорное решение, наградив двумя минутами штрафа Михаила Котляревского. Где они увидели нарушение со стороны форварда, который, по их мнению, преднамеренно шел на контакт с соперников — не понятно. К счастью, «Салават Юлаев» большинство не реализовал. А «Трактор» едва вновь не наказал хозяев в меньшинстве.

А за 2 минуты до сирены уфимцам удалось-таки распечатать ворота безупречно действовавшего Зака Фукале. Сергей Башкиров нашел лазейку в центре обороны «черно-белых», сблизился с вратарем и точно бросил. 2:1 — и у хозяев появился шанс на спасение. Тем более что челябинцы запросили просмотр видеоповтора, который не был удовлетворен. И вынужден был и две минуты играть в меньшинстве. Увы, не устояли, пропустив и вторую шайбу. Точный бросок нанес Михаил Науменков. 2:2 — приходилось начинать все сначала.

Эти два точных выстрела раскрепостили уфимцев, они как будто сбросили с себя оковы и добавили в движении. Теперь уже «Трактор» вынужден был глубоко сесть в оборону и героически отбивать атаки соперника. А затем случилось чудо. За две с небольшим минуты до конца третьего периода «Трактор» вышел вперед. После передачи Максима Шабанова ювелирный по точности бросок удался Георгию Дронову! Защитник «черно-белых» забросил свою первую шайбу за клуб. И она стала победной.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала.

29 февраля. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Александр Шаров (Виктор Антипин, Михаил Котляревский), 04:33 (4×5).

0:2 — Альберт Яруллин (Никита Сошников, Артем Блажиевский), 28:08 (4×4).

1:2 — Данил Башкиров (Николя Мелош, Александр Шаров), 37:28 (5×5).

2:2 — Михаил Науменков (Джош Ливо, Павел Коледов), 39:18 (5×4).

2:3 — Григорий Дронов (Максим Шабанов, Владимир Ткачев), 57:23 (5×5).

Счет в серии: 0-1.

Поздравляем наших парней и всех болельщиков «Трактора» с этим успехом. Но впереди новые битвы. Послезавтра, 2 марта, челябинцы сыграют в Уфе второй матч серии.