Кубок Гагарина — 2024: 16 претендентов и лишь один чемпион

Расклады и прогнозы на первый раунд плей-офф хоккейных матчей на выбывание

Сегодня, 29 февраля, стартует серия плей-офф Кубка Гагарина — главное событие хоккейного сезона — 2023/2024. В борьбу за трофей вступают 16 команд. Четыре фаворита, четыре претендента и как минимум две команды, которые способны преподнести сюрприз и приятно удивить. Первое областное делает превью турнира, а также дает прогноз на исход противостояния команд в первом раунде серии плей-офф.

«Металлург» (Магнитогорск) vs «Амур» (Хабаровск)

Прогноз в серии: 4-2

«Магнитка» безусловный фаворит не только в этой паре, но и один из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина. Мощный и сбалансированный состав, высокие амбиции и тренерский штаб вкупе с опытом сражений команды в Кубке Гагарина — те козыри, которые должны использовать магнитогорцы в первом раунде плей-офф.

Но есть одно «но». Хабаровский «Амур» на ходу, мощно провел финишный отрезок чемпионата, заскочив на подножку уходящего в плей-офф поезда. Да, последние три поединка «тигры» проиграли, в том числе и «сталеварам». Но они способны изрядно потрепать нервы лидерам «регулярки» Восточной конференции. И, как минимум, способны дважды обыграть подопечных Андрея Разина на своей площадке.

«Авангард» (Омск) vs «Лада» (Тольятти)

Прогноз в серии: 4-2

Наделала немало шума в регулярном чемпионате и тольяттинская «Лада». Дебютант турнира здорово провел первую половину турнира, находясь в группе лидеров. Да, волжане несколько сбавили обороты на финише «регулярки», но к плей-офф снова активизировались, выдав серию из трех побед кряду. Причем выиграли в Омске в том числе и у «Авангарда».

И все же вряд ли «Лада» может оказать серьезное сопротивление «ястребам». Омичи явные фавориты в этой паре и свое вряд ли упустят. А вот дальнейшие перспективы «Авангарда» во многом будут зависеть от настроения главных звезд команды — Рида Буше, Владимира Ткачева и Райана Спунера.

«Салават Юлаев» (Уфа) vs «Трактор» (Челябинск)

Прогноз в серии: 4-3

Одна из самых интригующих и непредсказуемых пар первого раунда плей-офф. Обе команды примерно равные по классу и подбору игроков. В регулярном чемпионате «салатовые» выиграли все четыре поединка у «черно-белых». Но это не значит, что в плей-офф им гарантирована легкая прогулка.

Тем более что в играх на выбывание у челябинцев есть преимущество. Судьба трижды сводила команды между собой в Кубке Гагарина, и в двух противостояниях сильней оказывался «Трактор». Завершилось победой и их последнее свидание в сезоне-2021/2022, когда наша команда выиграла серию со счетом 4-2.

Болеем за наших, но есть ощущение, что все решит преимущество своей площадки. Велика вероятность того, что исход нынешнего противостояния решится в заключительной, седьмой, игре, которая пройдет в Уфе.

«Ак Барс» (Казань) vs «Автомобилист» (Екатеринбург)

Прогноз в серии: 4-1

Еще одна интригующая пара четвертьфиналистов «Востока», в которой сложно выделить откровенно явного фаворита. Но есть два нюанса, которые, на наш взгляд, сыграют решающую роль в этом противостоянии.

Первая связана с фигурой главного тренера в «Ак Барсе». Можно сколько угодно говорить о том, что казанцы провели не самую хорошую «регулярку», но к играм плей-офф Зинэтула Билялетдинов наверняка найдет рецепт того, как взбодрить своих подопечных.

Второй фактор связан со злым роком, который преследует «Автомобилист» в Кубке Гагарина. Четыре сезона подряд клуб из Екатеринбурга не может пройти первый раунд плей-офф турнира. Есть такое ощущение, что и в пятый раз наши соседи рано закончат свое выступление в сезоне.

«Динамо» (Москва) vs «Динамо» (Минск)

Прогноз в серии: 4-0

Здесь все предельно ясно и очевидно и мало кто сомневается в том, что победитель регулярного чемпионата КХЛ выйдет в следующий раунд плей-офф. Уж слишком мощно и сильно выглядит «Динамо» в этом сезоне. Весь вопрос лишь в том, смогут ли их минские одноклубники зацепиться за победу хотя бы в 1-2 матчах.

Рискнем предположить, что нет. Даже в гостях московский клуб будет фаворитом и заберет все четыре матча серии. И получит немало времени на то, чтобы подготовиться к следующему сопернику во втором раунде плей-офф.

СКА (Санкт-Петербург) vs «Торпедо» (Нижний Новгород)

Прогноз в серии: 4-2



Нижегородский клуб давно уже завоевал симпатии хоккейных болельщиков благодаря тренерскому гению Игоря Ларионова. И еще свежа в памяти их волшебная серия со столичным «Динамо» в Кубке Гагарина прошлого сезона. Тогда, напомню, «Торпедо» хлопнуло фаворита, выбив его из розыгрыша, выиграв серию 4-2.

Но что-то в игре «торпедовцев» нет той легкости и лоска, которая была еще год назад. Настораживает и их финиш в регулярном чемпионате, в котором нижегородцы уступили в семи матчах кряду.

Питерские армейцы, скорее всего, пройдут дальше. Хотя и в паре матчей соперники доставят им проблем.

«Локомотив» (Ярославль) vs ЦСКА (Москва)

Прогноз в серии: 3-4



50 на 50 — такой расклад видится в этой паре. Хотя все говорит о том, что у «Локомотива» чуть больше шансов пройти дальше. Третье место в регулярном чемпионате на «Западе», четыре победы при двух поражениях в личных встречах с московскими «армейцами»...

И все же не стоит забывать, что ЦСКА — опытный кубковый боец, который ранее уже брал Кубок Гагарина. Главный тренер армейцев Сергей Федоров умеет должным образом настроить своих подопечных на решающие сражения. Этот фактор может сыграть ключевую роль в этом противостоянии.

«Спартак» (Москва) vs «Северсталь» (Череповец)

Прогноз в серии: 4-2

Может затянуться серия до семи матчей и в этой паре участников плей-офф. Оба коллектива стали одними из главных открытий текущего сезона в чемпионате КХЛ, демонстрировали яркий и атакующий хоккей. Особенно это касается «красно-белых» — самой результативной команды «регулярки».

Пожалуй, дадим им небольшую фору и симпатии. И ждем снайперских подвигов от Николая Голдобина. Экс-лидер «Магнитки» прижился в Москве и выдал отличную игру в чемпионате. Осталось закрепить свои результативные подвиги в Кубке Гагарина.

Фото: сайт КХЛ (khl.ru) и официальные сайты клубов

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)