Хоккеист Артемий Панарин выиграл регулярный чемпионат НХЛ

Уроженец Коркино в составе «Нью‑Йорк Рейнджерс» также побил свой рекорд

Российский хоккеист Артемий Панарин выиграл регулярный чемпионат НХЛ в составе клуба «Нью-Йорк Рейнджерс». Уроженец Коркино был признан лучшим игроком команды, а также выдал самый результативный для себя сезон, став четвертым в истории россиянином, кому покорилась отметка в 120 набранных очков в регулярном чемпионате НХЛ.

Сегодня ночью, 16 апреля, хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали очередную победу в чемпионате НХЛ, выиграв домашний поединок у «Оттавы Сенаторз» — 4:0. Гол и результативную передачу записал на свой счет Артемий Панарин. Это позволило ему преодолеть рубеж в 120 набранных очков (49 голов и 71 результативная передача) в «регулярке» НХЛ.

«Он стал четвертым российским хоккеистом в истории лиги, кому удалось добиться этого достижения. Ранее такую отметку смогли покорить Никита Кучеров (дважды), Александр Могильный и Сергей Федоров», — сообщает «РИА Новости».

Команда «Нью-Йорк Рейнджерс» также досрочно стала победителем регулярного чемпионата НХЛ. За тур до финиша она обеспечила себе первое место, завоевав Президентский кубок.