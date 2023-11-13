Хоккеист Артемий Панарин повторил два рекорда в чемпионате НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» набирает очки в 14 матчах подряд

Российский хоккеист Артемий Панарин сегодня, 13 ноября, продолжил свою результативную серию в чемпионате НХЛ, набрав очки в 14-м матче подряд. Уроженец Коркино повторил два рекорда лиги. А также поднялся на вторую строчку лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона — в активе нашего земляка 24 очка в 14 матчах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



Сегодня форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» вновь помог своей команде одержать победу в регулярном чемпионате. На своей площадке она выиграла у «Коламбус Блю Джекетс» (4:3), Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Таким образом, после 14 сыгранных матчей российский хоккеист набрал 24 очка (8+16) и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров лиги, опередив Никиту Кучерова («Тампа-Бэй», 23 балла). Выше только Элиас Петтерсон («Ванкувер», 25 баллов).



Таким образом, Артемий Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта сезона. Его в 1972 году установил Род Жильбер (14 игр). Также российский форвард повторил и российский рекорд, который был установлен Дмитрием Квартальновым (1992/93, «Бостон», 14 игр).



Кроме того, как сообщает сайт championat.com, рекорд XXI века во всей НХЛ принадлежит Дэни Хитли (2005/06, «Оттава», 22 игры). Серия Панарина вошла в топ-5 в текущем столетии. Общим рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (1983/84, «Эдмонтон», 51 игра — это и рекорд по продолжительности результативной серии на любом отрезке сезона).



Напомним, что Артемий Панарин родился в городе Коркино Челябинской области, в юные годы играл за хоккейную школу «Трактор», однако, не видя в ней перспектив, отправился в подмосковный «Витязь». В 2015 году после завоевания с питерским СКА Кубка Гагарина отправился за океан покорять сильнейшую лигу мира. В составе сборной России становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

