Челябинский хоккеист Артемий Панарин набрал 700 очков в НХЛ

Уроженец Коркино стал 15‑м россиянином в истории лиги с таким достижением

Российский хоккеист Артемий Панарин достиг отметки в 700 набранных очков в чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он стал 15-м российским игроком, кто достиг этой отметки. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» сегодня, 13 декабря, сделал результативную передачу в матче против «Торонто Мэйпл Лифс», однако его команда уступила со счетом 3:7, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



В чемпионате НХЛ 700 очков набрали Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вячеслав Козлов, Алексей Яшин, Павел Буре, Никита Кучеров, Сергей Зубов, Алексей Жамнов, уроженец Магнитогорска Евгений Малкин и воспитанник челябинского «Трактора» Сергей Гончар.



Уроженец Коркино Артемий Панарин также продлил серию с набранными очками в домашних матчах со старта сезона до 12 встреч, еще на один шаг приблизившись к рекорду «Рейнджерс» 42-летней давности. Ранее он обошел Гретцки, рекордная домашняя результативная серия которого составляет 10 матчей. Лидером по данному показателю является канадец Майк Роджерс с 15 результативными домашними матчами подряд.



В нынешнем сезоне Артемий Панарин набрал 39 (16 + 23) очков в 27 матчах. Он занимает четвертое место в бомбардирской гонке НХЛ.



Напомним, что Артемий Панарин родился в городе Коркино Челябинской области, в юные годы играл за хоккейную школу «Трактор», однако, не видя в ней перспектив, отправился в подмосковный «Витязь». В 2015 году после завоевания с питерским СКА Кубка Гагарина отправился за океан покорять сильнейшую лигу мира. В составе сборной России становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

