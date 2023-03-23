Игорь Омелин из Аши стал обладателем Кубка России по фристайлу

Южноуральский спортсмен победил в общем зачете в дисциплине «ски‑кросс»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился последний, седьмой этап Кубка России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Победу на соревнованиях одержал южноуральский спортсмен Игорь Омелин. Он же стал и обладателем общего зачета Кубка России, сообщает региональный Минспорт.

Соревнования в Миассе завершали программу Кубка России, которая в нынешнем сезоне состояла из 7 этапов. Однако вне зависимости от итогов последних стартов уже был известен победитель общего зачета Кубка России. Игорь Омелин из Аши уверенно выступил на предыдущих шести этапах, обеспечив себе первое место.

Таким образом, по ходу сезона-2022/2023 Игорю Омелину удалось сделать «хет-трик»: одержать победу на чемпионате России, выиграть общий зачет Кубка страны и завоевать золото на Кубке Евразии. Напомним, что последние из этих соревнований прошли на ГЛК «Солнечная долина» 4 марта и стали главным стартом для сильнейших российских представителей ски-кросса.