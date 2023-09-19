Гребцы из Магнитогорска завоевали золото командного чемпионата России

Они одержали победу в экипаже «четверка парная» на соревнованиях в Ростове-на‑Дону

В Ростове-на-Дону завершился командный чемпионат России по академической гребле, на котором победу одержали спортсмены из Магнитогорска. Они завоевали золото в заезде четверки парной. В составе экипажа победителями соревнований стали Никита Кукарин, Александр Яковлев, Глеб Федоров и Семен Кожевников, сообщает результаты чемпионата пресс-служба Федерации гребного спорта России.



В командном чемпионате России выступили 238 спортсменов из 15 регионов страны. Челябинскую область представили гребцы из Магнитогорска. Они успешно выступили в заезде четверки парной, показав лучший результат. Никита Кукарин, Александр Яковлев, Глеб Федоров и Семен Кожевников преодолели дистанцию 2000 метров за 6:12,56.

Южноуральские спортсмены почти на 2 секунды опередили серебряных призеров — команду из Санкт-Петербурга. Замкнули тройку призеров гребцы из Ростовской области.

Командный чемпионат России по академической гребле. Ростов-на-Дону. Четверка парная:

1. Никита Кукарин, Александр Яковлев, Глеб Федоров, Семен Кожевников (Челябинская область) — 6:12,56.

2. Петр Бедняков, Антон Васин, Егор Грачев, Алексей Архангельский (Санкт-Петербург) — 6:14,39.

3. Евгений Сыроваткин, Андрей Хатнюков, Никита Демченко, Александр Суворов (Ростовская область) — 6:17,96.

Общий зачет командного чемпионата России выиграли спортсмены из Москвы (1021,7 балла). Второе и третье места заняли атлеты из Санкт-Петербурга (985,3 балла) и Краснодарского края (617,4 балла).

Отметим, что ранее успешно выступил на двух ответственных стартах магнитогорский спортсмен Александр Яковлев. На чемпионате России он стал серебряным призером в одиночке, а затем выиграл открытое первенство Беларуси среди молодежи до 23 лет. Кроме того, он выиграл чемпионат мира в Сербии среди запасных.

Добавим, что в эти же дни проходило первенство России по гребле на байдарках и каноэ, на котором бронзовые медали завоевали воспитанницы челябинской СШОР-11 Софья Шестакова и Алена Юхимчук.