Магнитогорский спортсмен завоевал золото турнира по академической гребле

Александр Яковлев показал лучший результат на соревнованиях в Бресте

В Бресте завершилось открытое первенство Беларуси среди молодежи до 23 лет по академической гребле, на котором успешно выступил спортсмен из Магнитогорска Александр Яковлев. Южноуральский спортсмен выиграл состязания в одиночке с результатом 7.02,980. Подопечный Светланы Усцелемовой из СШОР «Умка» теперь готовится к выступлению на чемпионате мира в Сербии, сообщается на сайте Федерации гребного спорта России.

На состязаниях в Беларуси выступили более 230 спортсменов. Они разыграли комплекты наград в олимпийских дисциплинах академической гребли: одиночке, двойке и четверке парной, двойке и четверке без рулевого, восьмерке с рулевым. В составе российской сборной золотую медаль завоевал Александр Яковлев, показавший лучший результат в одиночке.

Открытое первенство Республики Беларуси среди молодежи до 23 лет по академической гребле. Мужчины, одиночка:

1. Александр Яковлев (Россия) — 7:02.980

2. Иван Брынза (Республика Беларусь) — 7:05.987

3. Антон Васин (Россия) — 7:08.157

Сборная России на соревнованиях в Бресте завоевала 12 медалей: 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые. Отметим, что четыре наших ведущих спортсмена в эти же сроки должны были принять участие в первенстве Европы до 23 лет, которое прошло в городе Крефельде (Германия). Среди них и Александр Яковлев. Однако ему, а также Анастасии Любич, Олегу Дудко и Ивану Кладову принимающая сторона отказала в выдаче виз. Поэтому все вышеперечисленные спортсмены вынуждены были пропустить соревнования и заявиться на турнир в Беларуси.

Напомним, что с 3 по 10 сентября в Белграде (Сербия) пройдет чемпионат мира. Есть основания полагать, что здесь проблем с выдачей виз для российских спортсменов не возникнет и Александр Яковлев примет участие в главном старте года.