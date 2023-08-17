В Москве завершился чемпионат России по академической гребле. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 19 регионов страны, а также Республики Беларусь. Серебряным призером соревнований стал магнитогорский атлет Александр Яковлев, сообщает администрация города Магнитогорска.
Воспитанник магнитогорской спортивной школы «Умка» Александр Яковлев занял второе место в классе 1х МА (одиночка). В итоговом заплыве он показал время 7:07.306.
Кроме того, магнитогорский спортсмен прошел отбор в сборную России и получил право поехать на чемпионат мира, который пройдет с 3 по 10 сентября в Сербии. Эти соревнования являются отборочными к Олимпийским играм 2024 года.
Добавим, что ранее на Брестском гребном канале прошел открытый чемпионат Республики Беларусь по академической гребле. Бронзовым призером стал магнитогорский спортсмен Александр Яковлев. В турнире приняли участие около 200 гребцов из России и Беларуси.
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