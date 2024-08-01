Александр Яковлев из Магнитогорска завоевал титул чемпиона России по гребле

Южноуральский спортсмен выиграл заезд в экипаже мужской четверки парной

На гребном канале в Крылатском (Москва) стартовал чемпионат России по академической гребле. В первый день соревнований отличился спортсмен из Магнитогорска Александр Яковлев. Он завоевал золотую медаль в составе экипажа четверки парной. Серебряным призером в женской двойке парной стала его землячка Татьяна Усцелемова, сообщает Федерация гребного спорта России.

На старт 2000-метровой дистанции в мужской четверке парной был заявлен смешанный состав, в который вошли спортсмены сборной России. Среди них оказался и воспитанник спортшколы «Умка» из Магнитогорска Александр Яковлев. Вместе с партнерами по команде они выиграли финальный заезд, опередив соперников из Беларуси. Любопытно, что четвертым к финишу пришел еще один российский экипаж, в составе которого был представлен еще один магнитогорский спортсмен — Глеб Федоров.

Открытый чемпионат России по гребле академической. Мужская четверка парная:

1. Россия (Максим Жевлаченко, Антон Васин, Александр Яковлев, Александр Ковальский) — 5:43,171.

2. Беларусь (Иван Макаревич, Роман Шабатько, Федор Шорох, Михаил Иванчиков) — 5:45,491.

3. Беларусь (Иван Брынза, Денис Кучерев, Николай Шарлап, Павел Синенко) — 5:46,246.

Интересно, что время победителей лишь немного уступает тому, благодаря которому голландцы выиграли олимпийское золото в Париже (их время 5:42,00). Если бы российская команда была допущена до ОИ-2024, она бы могла завоевать там серебро.

«То, что наши ребята выехали из 5:45, говорит о том, что команда находится на очень высоком уровне. В Париже экипаж однозначно вышел бы в финал и боролся за олимпийское золото. Сегодня нам уже всем это очевидно», — сказал старший тренер резервного состава сборной команды России по академической гребле Игорь Кравцов.

Серебряным призером чемпионата России стала и еще одна представительница Магнитогорска — Татьяна Усцелемова. Она показала второй результат в двойке парной с Марией Боталовой из Санкт-Петербурга. Их время — 7:17,161.

Открытый чемпионат России по гребле академической. Женская двойка парная:

1. Беларусь (Татьяна Климович, Елена Фурман) — 7:13,003.

2. Россия (Мария Боталова, Татьяна Усцелемова) — 7:17,161.

3. Россия (Яна Меренкова, Елена Сорина) — 7:20,278.

Соревнования закончатся в субботу, 3 августа. В них принимают участие более 500 спортсменов из 20 регионов страны, а также гребцы из Республики Беларусь.