В Магнитогорске впервые проведут состязания по прибрежной гребле

Их приурочат к победе российской команды на Олимпийских играх — 2004

В Магнитогорске согласовали формат и программу проведения Всероссийских соревнований по гребному спорту. Их посвятят знаменательной победе российской команды гребцов во главе с южноуральцем Игорем Кравцовым на Олимпийских играх — 2004 в Афинах. В акватории реки Урал впервые также пройдут состязания по прибрежной гребле — это новая дисциплина дебютирует в программе Олимпиад в 2028 году, сообщает пресс-служба администрации города Магнитогорска.

Накануне организаторы предстоящих соревнований провели в Магнитогорске пресс-конференцию, на которой рассказали журналистам о предстоящем событии. Прибыли на Южный Урал и вице-президенты Федерации гребного спорта России Антон Заруцкий и Александр Зюзин. Им нужно было детально ознакомиться с акваторией реки Урал, где и планируется провести всероссийские соревнования.

«Место хорошее, у нас в России мало мест, куда можно привезти сборную страны. В акватории удобно проводить соревнования — река защищена от ветра. Кроме того, комфортно будет и зрителям, перед ними открывается хороший обзор для просмотра за заездами экипажей», — считает Александр Зюзин.

Антон Заруцкий напомнил, что 20 лет назад экипаж четверки парной завоевал историческое для России золото в академической гребле на Олимпийских играх — 2004 в Афинах. В той команде выступал и магнитогорец Игорь Кравцов. По словам Заруцкого, важно любителям спорта напоминать о том событии. Кроме того, впервые ФГСР планирует на Южном Урале провести состязания в новой дисциплине гребного спорта — так называемой «прибрежной гребле».

«Мы активно занимаемся развитием этой дисциплины. В 2028 году она будет представлена в программе Олимпийских игр. Это очень зрелищные и динамичные состязания, они проводятся рядом с акваторией, за ними удобно наблюдать со зрительских мест», — добавил Антон Заруцкий.

Прибрежная гребля — дисциплина гребного спорта, соревнования по которой проводятся в морской и речной акватории. Считается более экстремальной и зрелищной, поскольку выступление команд, соревнующихся вдоль побережья, происходит в непредсказуемых погодных условиях.

Участники используют специальные лодки с высокими мореходными и скоростными характеристиками. Дистанция может достигать восьми километров и представлять собой один или несколько кругов с поворотами вокруг бакенов. Кроме того, в течение гонки экипажи должны не только показать лучшее время, но также справиться со стихией, не потеряв ценные секунды в борьбе с волнами и ветром.

Что? Всероссийские соревнования по гребному спорту имени Игоря Кравцова.

Где? Магнитогорск, акватория реки Урал.

Когда? 23—25 августа.

Олимпийский чемпион — 2004 Игорь Кравцов ныне является старшим тренером сборной России по гребному спорту. И считает, что у магнитогорских ребят есть хорошие перспективы добиться серьезных побед, в том числе и на международном уровне. На сегодняшний день четыре спортсмена входят в расширенный состав сборной России. У них будет хорошая возможность побороться за высокие места на домашних соревнованиях.

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