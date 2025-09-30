Горан Вучкович: «Николу Йокича не ждите, мы подготовим своих звезд»

Главный тренер ЧБК — о себе, новом вызове и о том, в какую игру будет играть команда в предстоящем сезоне

«Если боишься, что тебя уволят, то не надо вообще начинать работать тренером», — говорит сербский специалист Горан Вучкович. Именно он поведет челябинский клуб «ЧБК» к решению высоких задач в Суперлиге. Перед стартом сезона-2025/2026 наш корреспондент встретился с тренером и обстоятельно поговорил с ним в формате видеоинтервью, задав не самые удобные и приятные вопросы. Текстовая его версия вашему вниманию.

«Мой русский язык с каждым днем все лучше и лучше»

— Горан, как у вас дела с русским языком? Без переводчика обходитесь?

— Да, я почти все понимаю. Знаю, что мой разговорный язык еще не идеален, но я стараюсь и прогрессирую, с каждым днем мой русский все лучше и лучше.

— А интервью журналистам часто давали?

— Если честно, нет. Все-таки больше я работал в командах как ассистент главного тренера. Но в последние дни все чаще общаюсь с журналистами.

— Наши народы многое объединяет, и часто приходится слышать фразу: «Русские и сербы — друзья на века». Как думаете, с чем это связано?

— Думаю, это вопрос религии и общей веры, а также истории взаимной поддержки. Это видно и в спорте: сербские и российские флаги рядом на трибунах во время соревнований.

— Вы в России уже четвертый год. Чем эта страна вас удивила или покорила?

— Мне не всегда удается хорошо познакомиться с городами, я много времени провожу в спортивном зале и на тренировках с командами. Но успел оценить российские города. В Краснодаре понравился климат, в Нижнем Новгороде — город и места для прогулок. Челябинск еще не успел оценить, но уверен, что скоро с ним получше познакомлюсь.

— Судя по географии в карьере, вы все дальше от дома. Следующая остановка — Сибирь?

— (Смеется.) Я не думаю об этом. Хочу остаться здесь, в Челябинске, и вместе с командой показать хороший результат.

— А знаете о том, что в Челябинске тренеры обычно надолго не задерживаются? Не тревожит?

— Нет, такая у нас работа. Можно два года подряд все выигрывать, а потом череда неудач — и тебя увольняют. К этому нужно нормально относиться. Если боишься увольнения — не стоит работать тренером.

— Вы раньше не возглавляли команду Суперлиги. Это не станет проблемой?

— Нет. Руководство приняло решение, что я готов. Опыт работы на сопоставимом уровне у меня есть.

«Если боишься увольнения — не стоит работать тренером»

— Вы работали под руководством тренера сборной России Зорана Лукича. Он вас рекомендовал как хорошего и сильного специалиста. Этот специалист оказал большое влияние на вас как на тренера?

— Думаю, да! Мы начали сотрудничать в 2020-м, когда он позвал меня в сборную Сербии U19 на чемпионат мира в Латвии. С тех пор он для меня не просто коллега, а друг и ментор. Я многому у него научился — и в баскетболе, и в жизни.

— Вы «копия» Лукича или у вас свой подход?

— Копий в тренерской работе не бывает. Мы перенимаем идеи, но создаем собственный стиль — это принципиально.

— Тренеры из бывшей Югославии считаются жесткими и авторитарными. Вы не исключение?

— Время меняется. Пятнадцать — двадцать лет назад это было нормой, сейчас — иначе. Важен индивидуальный подход к каждому игроку и команде. Но история показывает: жесткий стиль тоже приносит большие результаты. Это не значит, что такой подход плохой, нужно просто его применять разумно и уместно.

— В составе ЧБК два легионера из США. Почему нет ваших земляков? Очевидно же, что вам с ними комфортно было бы работать.

— Мы детально обсуждали каждую кандидатуру в ЧБК со спортивным директором команды Сергеем Домановым, изучали статистику игроков и то, как ребята себя ведут вне площадки. Не думаю, что гражданство в нашем деле играет большую роль. Важно, подходит ли игрок под команду и наши требования.

— Можете пригласить сильного сербского игрока в Челябинск благодаря хорошей дружбе и связям?

— Сейчас это сложно, но в будущем возможно.

— А с Николой Йокичем знакомы?

— Нет, но его у нас точно не будет (смеется). Мы подготовим своих звезд, у нас хорошие ребята с хорошим потенциалом.

— Один эксперт сказал: «Американцы хорошо атакуют, русские — здорово защищаются, сербы — сильны под кольцом». Согласны?

— Нет. Игровые стили разных стран уже неактуальны, баскетбол стал универсальным — быстрым и атлетичным. Но и без «головы» и чтения игры он невозможен. Тот же Йокич — лучший тому пример: сила и интеллект, понимание баскетбола у него на высочайшем уровне.

«Команде добавили энергии и агрессии, я доволен селекцией ЧБК»

— Давайте про задачи ЧБК в сезоне. Какие они?

— Первое — создать команду, которая бьется до последней секунды в каждом матче. Это ежедневная работа. По турнирным задачам — отдаем максимум, стараемся выигрывать каждую игру, а в апреле — мае посмотрим, на что этого хватит.

— Если говорить про селекцию, то в топ-4 команд Суперлиги ЧБК не входит. Есть ощущение, что рановато клубу еще бороться за медали.

— Делать выводы сейчас рано. Мы сознательно омолодили состав, хотим энергии и агрессии, чтобы навязывать сопернику свою игру и ритм. Я доволен комплектованием команды. У ребят есть потенциал и желание показывать максимум своих возможностей, и это очень хорошо!

— Часто случается так, что на бумаге игрок хороший, но начинается сезон — и мы видим такую картину: снайпер попадает 20 процентов дальних бросков, центровой не забивает из-под кольца, а разыгрывающий ошибается в простых ситуациях. Как с этим быть?

— Это игра! Без ошибок она не будет игрой. Сначала формируется образ команды, потом под него подбираются профили игроков с их плюсами и минусами. Мы не подписываем контракты с игроками «по цифрам», а смотрим на то, какую они роль и пользу принесут команде, под систему нашей игры. Отличная статистика не всегда равна нужному профилю.

— Есть ли позиции, которые хотелось бы усилить?

— Нет. Мы подписали тех, кого хотели на каждую роль. Я доволен составом команды.

— Однако история с Вадимом Стубедой говорит об обратном. С ним сначала простились, затем снова заключили контракт. Не нашли игрока на его позицию?

— Когда я пришел в клуб, Вадим был в числе кандидатов. Прошел процесс — и мы остановились на нем. На каждой позиции можно найти «лучше», но не факт, что это «лучше» подходит нам. По Вадиму могу сказать следующее: о нем отличные отзывы как о человеке и как об игроке.

— Если говорить про ротацию, то к чему больше склоняетесь: сделать ставку на лидеров команды из семи-восьми человек или планируете распределить нагрузку между всеми игроками?



— В нашем темпе невозможно играть по 30 минут на максимуме. Если ты играешь на 100 процентов, три-четыре минуты — это предел высокой интенсивности. Мой план — широкая ротация, чтобы поддержать высокий темп игры.

«Приходите на игры, мы вас не разочаруем!»

— Спортивный директор ЧБК Сергей Доманов в одном из интервью заявил о перспективе выхода клуба в Единую лигу через два-три года. Амбициозно, не правда ли?

— Да, но важно жить реальностью Суперлиги. Команда два последних сезона доходила до плей-офф, завершила в четвертьфинале. Сейчас наша задача-минимум — шаг вперед, то есть выход в полуфинал. Все остальное — позже.

— Представим ситуацию, что «баскетбольный бог» предлагает гарантированное восьмое место в Суперлиге и выход в плей-офф, а на другой чаше весов — титул чемпиона или провал в виде последнего места в чемпионате. Что выберете?

— Хороший вопрос! Но я буду рисковать. Без риска нет больших побед.

— Теперь рубрика «Свободный микрофон», и вы можете сказать все, что посчитаете нужным, челябинским болельщикам.

— Друзья, я рад оказаться в Челябинске. Это баскетбольный город, здесь любят эту игру. Я вижу это. Мы постараемся вас не разочаровать в новом сезоне. И будем стремиться к тому, чтобы каждый матч был интересным. Приходите на матчи, мы будем играть для вас и биться с любым соперником до финальной сирены! Вперед, ЧБК!

Напомним, что сезон-2025/2026 в баскетбольной Суперлиге стартует сегодня, 30 сентября. Команда «ЧБК» в первом матче принимает на своей площадке дубль столичного ЦСКА. Ранее президент челябинского клуба Николай Сандаков поставил перед командой задачу финишировать в четверке сильнейших в Суперлиге.