Баскетбольный клуб «Челбаскет» уверенно выиграл домашний предсезонный турнир

Челябинская команда в финале победила действующего чемпиона Суперлиги

Уверенно и эффектно выиграл домашний предсезонный турнир обновленный клуб «Челбаскет». Челябинская команда победила в двух матчах, в том числе в финале действующего чемпиона Суперлиги — клуб «Темп-СУМЗ» из Ревды (78:57). Игра нашей команды приятно удивила, а еще произвела хорошее впечатление не только на болельщиков и экспертов, но и корреспондента ИА «Первое областное».

Еще перед стартом турнира на пресс-конференции президент «ЧБК» Николай Сандаков заявил о больших задачах, которые стоят перед командой в сезоне-2025/2026. Так, челябинский клуб должен финишировать в топ-4 Суперлиги. Прямо скажем, задача непростая и, как показалось тогда, явно завышенная. Но два матча челябинцев на предсезонном турнире подтвердили, что она вполне решаемая.

Впрочем, делать далеко идущих выводов не стоит. Надо учитывать, что до старта чемпионата в Суперлиге остается еще около двух недель, игра команд еще далека от оптимальной, а баскетболисты находятся не в лучших физических кондициях. Кроме того, по различным причинам в Челябинск прибыли не все сильнейшие игроки в составах соперников. И все же приятно было видеть, насколько мощно и уверенно «ЧБК» разобрался с оппонентами.

В первый игровой день обновленный «Челбаскет» уверенно разобрался в южноуральском дерби с «Металлургом». Магнитогорская команда сопротивлялась лишь в первом периоде, но вынуждена была капитулировать после того, как челябинцы резко добавили в движении. Итоговый счет — 89:71.

Что касается финального поединка, то в нем хозяева паркета показали фантастическую реализацию дальних бросков. В какой-то момент она составляла аж 81%. Так, создав задел, наши парни легко довели дело до победы. А ведь им противостоял действующий чемпион Суперлиги. И хотя «Темп-СУМЗ» привез в Челябинск не самый сильный свой состав, результат впечатляет — 78:57.

В составе победителей турнира вряд ли стоит кого-то выделять. Это яркий пример того, как здорово сыграла вся команда. И все же нельзя не признать, что легионеры из США хорошо влились в коллектив. Кортез Эдвардс и Натаниэль Поллард сделали весомую заявку на то, чтобы по ходу чемпионата быть в стартовой пятерке «ЧБК».

«У нас была большая мотивация в игре против действующего чемпиона. Доволен отношением и самоотдачей наших игроков. Сейчас мы находимся в опасном моменте: нам надо показывать зрелую игру, а не думать, что мы уже готовы к сезону. Нам еще предстоит улучшить много моментов», — отметил главный тренер «ЧБК» Горан Вучкович.

Отметим, что посетил турнир и губернатор Челябинской области. Он увидел игру команды в южноуральском дерби, а также оценил яркую шоу-программу во время презентации обновленного челябинского баскетбольного клуба. В этом сезоне, напомним, у команды два рабочих названия — «ЧБК» и «Челбаскет».

Баскетбол. Предсезонный турнир, посвященный Дню города Челябинска. Результаты матчей:

13 сентября. Полуфиналы

«Темп-СУМЗ» (Ревда) — БК «Новосибирск» — 95:71.

«ЧБК» (Челябинск) — «Металлург» — 89:71.

14 сентября. Матч за 3-е место. «Металлург» (Магнитогорск) — БК «Новосибирск» — 78:75.

Финал. «ЧБК» (Челябинск) — «Темп-СУМЗ» (Ревда) — 78:57.

Первый матч официального сезона «ЧБК» проведет 30 сентября в ДС «Метар-спорт». Соперником станет «ЦСКА-2» — команда, которая в прошлом сезоне выбила челябинцев в четвертьфинале турнира.