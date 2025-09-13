В Челябинске презентовали новый баскетбольный клуб

Он носит название «ЧБК», став правопреемником команды «Челбаскет»

На 289-летие города в Челябинске стартовал баскетбольный турнир. В первый игровой день состоялись два матча, презентация обновленной команды и огненная шоу-программа. Свидетелем этих событий стал губернатор Алексей Текслер. Глава региона дал наставление игрокам и пожелал удачи обновленному коллективу в сезоне-2025/2026.

«Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя?» — этот вопрос станет главным мотивом на протяжении всего сезона для обновленного коллектива челябинского баскетбольного клуба. В прошлом году он выступал под знаменем «Челбаскета», теперь будет греметь под именем «ЧБК». Но оба этих названия имеют право на жизни, они дополняют друг друга. Это не раз в своих публичных мероприятиях подчеркивал этим летом президент клуба Николай Сандаков.

А если подумать и поразмышлять, то этот вопрос сам по себе очень хороший, с глубоким смыслом. Он призывает к тому, чтобы каждый из нас в новом баскетбольном сезоне был лучше, чем в предыдущем. Лучше «топил» за команду на трибунах, больше в нее верил, отдавал себя работе и т. д. Он же должен стать некой путеводной нитью для игроков команды. Им нужно проявить себя, показать в играх на площадке «лучшую свою копию», что поможет достичь желаемого результата.

«Грани стерты, игра началась!» — еще один призыв к действию от штаба «ЧБК». После красочной церемонии открытия баскетболисты вышли на паркет, чтобы сразиться в южноуральском дерби с магнитогорским «Металлургом». Кстати, посетил мероприятие и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. С приветственной речью к зрителям он не обращался, но проявил большое внимание к тому, что происходило на сцене и на баскетбольной площадке.

Еще один важный и трогательный момент произошел в перерыве матча между «ЧБК» и «Металлург». Челябинский клуб объявил о расставании с одним из самых лучших своих воспитанников Иваном Нелюбовым. Опытный баскетболист принял решение завершить карьеру. «Челбаскет» в долгу не остался и организовал красочные проводы своего теперь уже экс-капитана команды. Получилось тепло и здорово.





Что касается игры, то вряд ли ей сейчас стоит придавать большого значения. Обе команды находятся на первом этапе подготовки к старту баскетбольного сезона. И в их действиях пока очень уж много сумбура и несогласованных действий между игроками. Яркой тому иллюстрацией служит стартовый 5-минутный отрезок, в котором «Металлург» умудрился набрать... 0 очков!

«Челбаскет», то есть «ЧБК» (название клуба можно называть и так, и эдак) уверенно выиграл южноуральское дерби — 89:71. В составе победителей сыграли и два легионера из США — Кортез Эдвардс и Натаниэль Поллард-младший. Но они, по большому счету, ничем себя не проявили. Им еще предстоит адаптироваться как к коллективу, так и российской Суперлиге.

Выделить кого-то персонально в «ЧБК» вряд ли возможно. Команда сыграла ровно, каждый игрок внес свой вклад в победу. Но обольщаться ею не стоит. Как и в предстоящем финальном матче, все самое важное начнется в конце сентября, когда состоится первый матч сезона в Суперлиге.