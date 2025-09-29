В Челябинске наградили лучших игроков и тренеров на баскетбольной премии «Высота»

Одну из главных наград получили Анна Ситникова и Андрей Киселев

Баскетбольные «Оскары» вручили лучшим спортсменам, тренерам, судьям, менеджерам и функционерам на региональной премии «Высота». Торжественная церемония вручения наград стала ярким аккордом региональной конференции по развитию баскетбола в Челябинске. Рассказываем, как прошло праздничное мероприятие и кто забрал главные награды.

«Баскетбол „качает“, он находится на Южном Урале на совершенно новом уровне. Это и конференции, и пропаганда здорового образа жизни, и занятия спортом, и, конечно же, премия „Высота“. Самое главное, у нас не осталось ни одного места, которое не было бы охвачено баскетболом. Вы прославляете Челябинскую область и заслуживаете достойного освещения не только в нашей области, но и в стране», — подчеркнула на церемонии награждения общественный деятель Ирина Текслер.

В этом году было рекордное количество участников: 59 номинантов в 17 номинациях — от юных баскетболистов 13—16 лет, подающих надежды, до тренеров, сохраняющих верность профессии на протяжении десятилетий.

Экспертной комиссии предстояло сделать сложный выбор — выбрать лучшего из лучших в баскетбольном мире Челябинской области с учетом результатов зрительского голосования. Кстати, за номинантов в голосовании в соцсети «ВКонтакте» было отдано свыше 25 тысяч голосов.

III региональная общественная премия «Высота». Победители:

«Тренер года. Верность профессии» — Юрий Екимасов;

«Тренер года. Дети. Спортивные достижения» — Зарина Хипиева;

«Тренер года. Дети. Школьный баскетбол» — Илья Оленников;

«Тренер года. Спортивные достижения» — Алексей Жердев;

«Спортсмен года. Надежда челябинского баскетбола (13—16 лет)» — Святослав Нечаев;

«Спортсмен года. Надежда челябинского баскетбола (16—18 лет)» — Никита Шедогуб;

«Спортсмен года. Надежда челябинского баскетбола (18—23 года)» — Анна Ситникова;

«Спортсмен года (от 23 лет)» — Андрей Киселев;

«Минибаскет. Лучший тренер» — Александр Тепляков;

«Минибаскет. Лучший игрок» — Анастасия Клемягина;

«Менеджер года. Спортивное администрирование» — Александр Амелин;

«Менеджер года. Популяризация баскетбола в Челябинской области» — Данил Юсупов;

«Лучший директор общеобразовательной школы, кто развивает баскетбол» — Татьяна Кобякова, МОУ «Кременкульская СОШ»;

«Лучший директор спортивной школы» — Ирина Корсунова, директор челябинской спортивной школы «Олимп»;

«Амбассадор челябинского баскетбола» — Степан Федоненков и Джон Назаров;

«Судья. Верность профессии» — Виталий Бахарев;

«Судья. Прорыв года» — Ирина Довбня.

Отдельно были отмечены активные родители, кто болеет на трибунах, ездит вместе с командой на выездные игры и всей душой предан баскетболу. В этом году выделили трех мам: Марину Обухову из БШ «Пионер», Марию Латыпову из СШ № 8 и Яну Красулину из «Кременкуль-баскета». Дипломы и статуэтки лауреатам премии «Высота» вручали известные люди региона.



