Николай Сандаков: «Челбаскет» должен быть в четверке лучших команд Суперлиги»

Президент клуба озвучил цели и задачи на сезон-2025/2026

Клуб «ЧБК» в сезоне-2025/2026 будет бороться за место в четверке сильнейших команд Суперлиги. Такую задачу поставил перед командой и тренерским штабом президент клуба Николай Сандаков. Об этом он заявил сегодня, 10 сентября, на пресс-конференции перед стартом предсезонного турнира в Челябинске.

В летнее межсезонье в челябинском баскетбольном клубе произвели ребрендинг, он сменил название на «ЧБК». Однако имя «Челбаскет», по словам Николая Сандакова, также имеет право на существование.

«ЧБК — это и сокращенный вариант „Челбаскета“, и расшифровка первых букв, то есть челябинский баскетбольный клуб. Поэтому не будет ошибкой называть команду как „ЧБК“ и „Челбаскет“. Важно то, что он остается флагманом всей нашей системы, все ресурсы и внимание в своей работе мы уделяем этому клубу», — сообщил Николай Сандаков.

Президент клуба в преддверии старта сезоне-2025/2026 озвучил цели и задачи, которые будут стоять перед командой. Так, «ЧБК» должен финишировать в четверке сильнейших в Суперлиге, то есть как минимум выйти в полуфинал серии плей-офф.

«Это непростая задача, в российской Суперлиге жесткая конкуренция — 6-7 команд могут претендовать на призовые места. Но нужно стремиться к максимальному результату. Если клубу удастся финишировать в тройке призеров, это будет несомненным успехом», — добавил Николай Сандаков.

Президент «Челбаскета» также напомнил, что формально команда выполнила поставленные задачи в прошлом сезоне. Тогда, напомним, она вышла в плей-офф, но выбыла из борьбы в первом раунде. Однако потенциал той команды был выше, поэтому остался неприятный осадок от завершения сезона-2024/2025.

Напомним, что в летнем межсезонье в челябинском баскетбольном клубе произвели ребрендинг. Клуб «Челбаскет» сменил название на «ЧБК». Однако рабочими названиями команды остаются оба варианта. На должность спортивного директора клуба был приглашен Сергей Доманов, а коллектив возглавил сербский специалист Горан Вучкович.

В ближайшую субботу, 13 сентября, в Челябинске стартует предсезонный турнир. В нем примут участие четыре команды. В рамках этого события состоится презентация клуба «ЧБК». В первый день состоится южноуральское дерби «ЧБК» vs «Металлург» (Магнитогорск). В другом полуфинале встретятся БК «Новосибирск» и «Темп-СУМЗ» (Ревда).