Главный тренер «Трактора» пообещал сыграть в другой хоккей в Челябинске

Алексей Заварухин также высказался по инциденту с травмой Зака Фукале

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин считает, что его команда не заслужила поражения во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:3). И заверил, что в Челябинске будет совсем другой хоккей. А еще выразил свое недовольство поведением форварда ярославцев Максима Шалунова, который нанес травму голкиперу Заку Фукале и даже не извинился за свои действия, сообщил тренер на послематчевой пресс-конференции.

«Я горжусь своей командой. Сегодня мы играли хорошо и незаслуженно уступили. Это хоккей. Серия переезжает в Челябинск, там будет совсем другой хоккей. При поддержке наших болельщиков будем играть немного по-другому», — сказал Алексей Заварухин журналистам на пресс-конференции.

Главный тренер «Трактора» остался доволен действиями голкипера Сергея Мыльникова, который вынужден был заменить получившего повреждение в предыдущем матче «первого номера» команды Зака Фукале. И акцентировал внимание на действиях и поведении форварда ярославцев Максима Шалунова, из-за которого голкипер «Трактора» получил повреждение.

«Он (Шалунов) считается воспитанником челябинского хоккея, но его поведение на площадке никуда не годится. Он травмировал игрока, случайно или нет — не знаю. Он видел, что нашего вратаря уносят со льда под руки. Но не постучал клюшкой по льду. Ни звонка, ни извинений. Такое вот отношение к сопернику... Пускай он в Челябинске боится что ли, я не знаю, но это его не красит как профессионального спортсмена», — произнес пламенный спич главный тренер «Трактора».

Один из журналистов намекнул, что в «Тракторе» есть габаритный Бадди Робинсон, но Алексей Заварухин его перебил, заявив, что его команда приехала играть в хоккей. В то же время на вопрос об ответных акциях со стороны игроков «черно-белых» в адрес соперника тренер сказал так: «Я вам ничего не обещаю».

Напомним, что вчера вечером, 4 апреля, хоккеисты «Трактора» уступили в овертайме «Локомотиву» со счетом 2:3. Таким образом, счет в серии полуфинала Кубка Гагарина стал 2-0 в пользу ярославского клуба. Ранее, в первом матче, повреждение после контракта с форвардом соперника получил голкипер челябинцев Зак Фукале.