В Саду Победы на большом экране покажут документальный фильм о ХК «Трактор»

Кинолента расскажет о главных успехах и достижениях челябинского хоккейного клуба

Любителям хоккея в Челябинске прекрасный подарок готовит телеканал ОТВ: 6 апреля, в день матча «Трактора» с ярославским «Локомотивом», в Саду Победы состоится показ на большом экране документального фильма «Шаг до победы». В киноленте напомнят об истории клуба, главных победах и достижениях команды, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Шаг до победы» — это документальная лента о хоккейном клубе «Трактор», которую снял телеканал ОТВ в 2017 году — к 70-летнему юбилею челябинской команды. В ней отражены все самые значимые вехи истории клуба, начиная с момента основания и заканчивая финалом Кубка Гагарина в сезоне-2012/2013.

Ветераны команды — Анатолий Картаев, Сергей Стариков, Леонид Герасимов, Сергей Макаров и многие другие напомнят о том, как ковались победы «черно-белых» на хоккейном льду.

Показ киноленты пройдет под открытым небом 6 апреля в 15:30 в челябинском Саду Победы. Напомним, что в этот же день ХК «Трактор» сыграет первый домашний матч серии плей-офф полуфинала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом». В прямом эфире матч покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет доступна и на сайте 1obl.tv.