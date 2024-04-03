Алексей Заварухин: «Здоровье Зака Фукале — это военная тайна»

Главный тренер ХК «Трактор» ответил на вопрос о травме голкипера команды

Сроки восстановления после повреждения голкипера «Трактора» Зака Фукале остаются неизвестными. Сегодня, 2 марта, основной страж ворот челябинского клуба получил повреждение после столкновения с форвардом «Локомотива» Максимом Шалуновым. Наставник «черно-белых» Алексей Заварухин прокомментировал этот эпизод на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Вопросы по поводу долгой паузы во время подготовки к матчу немного поднадоели. Большая она была или маленькая? Я скажу так: все идет от нашей головы. Сегодня мы первые 10 минут матча играли отлично, потом стали действовать неправильно. Нужно ребятам вернуть победные настройки. Сегодня немного не получилась игра, но это плей-офф и через день все можно изменить», — начал пресс-конференцию Алексей Заварухин с подведения итогов матча.

Журналистов, понятное дело, интересовал вопрос о состоянии здоровья Зака Фукале. «Это военная тайна!» — ответил, улыбнувшись хэдкоуч «Трактора». А несколько минут спустя еще раз вернулся к этому эпизоду.

«Мы обратили внимание еще перед тем, как „Локомотив“ забивал третью шайбу, что было воздействие на нашего вратаря. Мы приехали в Ярославль играть в хоккей. Но если будут нападки на нашего голкипера, мы это не оставим без внимания», — добавил Алексей Заварухин.





Главный тренер «Трактора» также признал, что Сергею Мыльникову сложно было войти в игру. В последний раз вратарь сыграл официальный матч за «черно-белых» 18 февраля в поединке с «Адмиралом» из Владивостока. Отсутствие игровой практики повлияло на его действия в матче с «Локомотивом».

«Возможно, это небольшая наша ошибка. Но никто не думал, что Зак Фукале получит такую нелепую травму. Этот эпизод — на усмотрение Лиги. Наверное, будут еще просматривать этот момент», — пространно заявил тренер, намекая на то, что в столкновении, возможно, был злой умысел форварда.

Напомним, что хоккеисты «Трактора» сегодня уступили «Локомотиву» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина. Челябинцы проиграли со счетом 2:5, а ключевым моментом встречи стало столкновение во втором периоде форварда ярославцев Максима Шалунова и голкипера челябинцев Зака Фукале. Получив повреждение вратарь «черно-белых» вынужден был покинуть лед.