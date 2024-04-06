Хоккейный клуб «Трактор» сыграл провальный домашний матч с «Локомотивом»

Челябинцы проиграли ярославцам на своем льду со счетом 1:2 и уступают в серии 0-3

Хоккеисты челябинского «Трактора» в третий раз уступили ярославскому «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина. Сегодня, 6 апреля, «черно-белые» проиграли со счетом 1:2. Но огорчил не столько результат, сколько игра южноуральского клуба. В отличие от предыдущих матчей с ярославцами, сегодня у подопечных Алексея Заварухина абсолютно ничего не получилось в атаке, считает корреспондент ИА «Первое областное».

«Трактор» вновь вынужден был играть без Зака Фукале. Голкипер не попал в заявку на матч. Эта новость немного испортила настроение болельщикам «черно-белых». Кто бы мог подумать еще полгода назад, что роль канадца в игре и результатах челябинского клуба может иметь такое большое значение? Но Зак стал одним из лидеров команды как на льду, так и в раздевалке. Травма голкипера в первом матче с «Локомотивом» прямым образом отразилось на всей серии матчей челябинцев с ярославцами. И прошедший сегодня матч снова подтвердил это мнение.

Предыдущий матч с «Локомотивом» обнадеживал. В нем «Трактор» достойно сыграл, уступив лишь в овертайме. И практически ни в чем не уступал сопернику. Поэтому и ожидания от матча в Челябинске были обнадеживающими. Казалось, что фактор родных стен поможет «черно-белым» добиться желаемого результата.

Увы, игра у «Трактора» на домашней площадке откровенно не удалась. И прежде всего, в атаке. Уже в дебюте матча «Локомотив» открыл счет. И затем лишь контролировал ход матча. При этом гости не стали играть по счету, хотя и предельно насытили оборонительные редуты. Они продолжили гнуть свою линию, играть в нужном им стиле — вязком и тягучем, но эффективном.

В середине второго периода ярославцы удвоили преимущество. И их заброшенная шайба вытекала их хода матча, была логичной. Печально то, что «Трактор», оказавшись в роли догоняющих, не мог найти возможность усилить игру. Даже в большинстве (а их к тому моменту было — три), по сути, не создал стопроцентных голевых моментов.

В третьем периоде хозяева льда действовали активней в атаке, но скорее «Локомотив» мог увеличить преимущество, чем «Трактор» — сократить отставание в счете. Гости тактически грамотно и дисциплинированно провели матч и добились заслуженной победы. Больше всего жаль болельщиков. Не для того многие из них целую ночь дежурили у кассах арены «Трактор» в надежде купить билет. Не тот хоккей они ждали увидеть от своей команды.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфинал.

6 апреля. «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Егор Аверин (Рушан Рафиков, Андрей Сергеев), 02:38 (5×5).

0:2 — Георгий Иванов (Андрей Сергеев, Рушан Рафиков), 33:33 (5×5).

1:2 — Семен Дер-Аргучинцев (Владимир Ткачев, Максим Шабанов), 57:12 (6×4).

Счет в серии: 0-3.

Счет в серии 0-3. «Трактор» в шаге от провала в полуфинале Кубка Гагарина. Послезавтра, 8 апреля, команды проведут в Челябинске четвертый матч серии. И тренерскому штабу «черно-белых» нужно срочно находить варианты для усиления игры. С такой игрой делать в финале Кубка Гагарина нечего!