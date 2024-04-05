Хоккейный клуб «Трактор» в овертайме уступил «Локомотиву» во втором матче Кубка Гагарина

Челябинцы показали хорошую игру, но обиднейшим образом проиграли со счетом 2:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» проиграли ярославскому «Локомотиву» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина. Сегодня, 4 апреля, наша команда достойно сражалась с соперником без получившего повреждение голкипера Зака Фукале. Основное время матча не выявило победителя, а в овертайме удача улыбнулась хозяевам льда — шайба после рикошета залетела в ворота Сергея Мыльникова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед матчем главный вопрос у любителей хоккее был один: сможет ли выйти на лед основной страж ворот «Трактора» Зак Фукале? Худшие опасения болельщиков «черно-белых» подтвердились — состояние здоровья пока не позволяет голкиперу помочь команде. Место в воротах занял Сергей Мыльников. Оставалось надеяться и верить, что он сможет сыграть так, как это умеет.

Увы, уже в дебюте «Локомотив» открыл счет в матче. На 6-й минуте хозяева здорово разыграли двухходовку, которую точным броском завершил Артур Каюмов — 1:0. И это был едва ли не первый бросок в створ ворот челябинцев. Но «Трактор» не дрогнул. Уже минуту спустя «черно-белые» восстановили равновесие. Здорово сыграл из-за ворот Семен Дер-Аргучинцев, сделавший передачу на Виталия Кравцова. Тот кистевым броском отправил шайбу по нужному адресату — 1:1.

В целом, «Трактор» в первом периоде выглядел чуть предпочтительней. Чаще гостил в чужой зоне, больше бросал по воротам. Здорово действовало номинально первое звено «черно-белых» во главе с Чарльзом Робинсоном. В игровом отрезке ребята провели затяжную позиционную атаку, которая едва не завершилась взятием ворот. На «пятаке» оказался защитник Виктор Антипин — шайба после его броска угодила в штангу!

Едва команды начали второй период, как Бадди Робинсон совершил глупое удаление в атаке. Но челябинцы в меньшинстве сыграли здорово, заблокировав практически все броски по своим воротам. Очевидно, тренерский штаб «черно-белых» дал установку ребятам стараться максимально помочь голкиперу Сергею Мыльникову. С этой задачей хоккеисты «Трактора» пока успешно справлялись.

В середине периода мощно провели игровой отрезок хоккеисты «Локомотива». Хозяева льда на 4-5 минут прижали соперника к воротам, нанесли град бросков. В некоторых случаях игроков подвела неточность, пару раз здорово сыграл Мыльников. Гол назревал, тем более что хоккеисты «Трактора» заработали два малых штрафа подряд. В формате «5 на 3» хозяева забили, сделав счет 2:1, а после этого еще продолжили почти 2 минуты играть в большинстве.

В конце периода уже «Трактор» получил шанс разыграть «лишнего». Но едва не пропустил, когда Егор Аверин выскочил на рандеву с Мыльниковым. К счастью, у форварда «Локомотива» в противоборстве с защитником не было пространства для маневра, и голкипер челябинцев вышел из этой дуэли победителем.

Начало третьего периода обнадежило. Наша команда его провела мощно и агрессивно. И хотя острых и опасных голевых моментов парни не создали, но дали понять, что у них есть силы для того, чтобы прибавить. Впрочем, этот запал соперники достаточно быстро погасили, и уже совсем скоро отодвинули игру от своих ворот. И все же «Трактор» добился своего! За 6 минут до финальной сирены точный бросок удался Илье Карпухину — 2:2! Все должен был решить овертайм!

«Трактор» мог завершать все в свою пользу. Никита Сошников здорово врывался в чужую зону, красиво разобрался с защитником соперника, но переиграть голкипера не смог. А затем случился этот нелепый гол. Обычный заброс от синей линии, рикошет и шайба в воротах. 3:2 в пользу хозяев. Занавес.

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4 апреля. «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 от (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Артур Каюмов (Максим Березкин, Алексей Береглазов), 05:20 (5×5).

1:1 — Виталий Кравцов (Семен Дер-Аргучинцев), 06:22 (5×5).

2:1 — Мартин Гернат (Максим Березкин, Максим Шалунов), 33:08 (5×3)

2:2 — Илья Карпухин (Владимир Жарков, Никита Сошников), 53:46 (5×5).

3:2 — Георгий Иванов (Александр Елесин, Мартин Гернат), 63:51 (5×5).

Счет в серии: 2-0.

«Трактор» снова проиграл, но выглядел достойно. Теперь соперники сыграют два матча на челябинском льду. И можно не сомневаться, что ярославцев в южноуральской столице ждет ну очень теплый прием! Игры пройдут 6 и 8 апреля. В прямом эфире их покажет ОТВ, а трансляция будет доступна на сайте 1obl.tv.

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