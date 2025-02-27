Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» заручился поддержкой посла ГТО

Евгения Зинурова получила в команде 13‑й номер, но выступать за нее не будет

У гандболистов команды «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области появился колоритный болельщик. Посол ГТО Евгения Зинурова контракт с клубом не подписывала, но стала важной его частью. На кубковом матче с ЦСКА титулованная спортсменка вручила подарки лучшим игрокам, а еще получила игровую майку южноуральской команды с 13-м номером, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».

Известная легкоатлетка, рекордсменка мира и Европы в беге на 800 метров, а ныне посол ГТО в Челябинской области Евгения Зинурова поддержала гандболистов команды «Динамо-Сунгуль» на кубковом матче с московским ЦСКА в Снежинске. Она отчаянно болела за земляков, но это не помогло южноуральцам одержать победу.

Зато после матча титулованная спортсменка вручила подарки лучшим игрокам матча. Ими стали Евгений Дудик («Динамо-Сунгуль») и Илья Белевцов (ЦСКА). Штаб ГК «Динамо-Сунгуль» в долгу не остался и вручил Евгении Зинуровой именную игровую майку команды с 13-м номером.

Кстати, гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» сейчас занимает пятое место в чемпионате российской Суперлиги. Наша команда обеспечила себе участие в плей-офф. Возможно, поддержка посла ГТО поможет южноуральцам побороться за медали.