Евгения Зинурова наградила победителей и призеров зонального этапа фестиваля ГТО

На соревнованиях в Челябинске победила команда Аргаяшского района

В спортивном комплексе ЮУрГУ в Челябинске завершился зональный этап X зимнего областного фестиваля ГТО, посвященный 80-летию Победы и приуроченный ко Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие 14 команд зоны «Центр», а победу одержала команда Аргаяшского района, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.

На торжественном открытии соревнований состоялось вручение знаков отличия и удостоверений комплекса «Готов к труду и обороне». Золотые знаки вручила посол ГТО, мастер спорта международного класса, рекордсменка мира и Европы по легкой атлетике Евгения Зинурова.

По итогам соревнований победу одержали спортсмены Аргаяшского района. Они преподнесли сюрприз, опередив команду Челябинска. Замкнули тройку призеров представители Коркинского района. Наконец, последнюю, четвертую путевку в финал областного зимнего фестиваля ГТО завоевала команда Нязепетровского района.

Напомним, что финал X зимнего областного фестиваля ВФСК ГТО пройдет 8—9 марта в Чебаркуле. В нем примут участие команды, которые успешно преодолели зональные этапы соревнований.