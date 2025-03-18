Южноуральские гандболисты помогли сборной России выиграть два матча в Иране

Игроки клуба «Динамо‑Сунгуль» Иван Шаров и Александр Аркатов закрепились в составе национальной команды

Мужская сборная России по гандболу завершила свое выступление на международном турнире в Иране. Национальная команда провела в городе Шираз три встречи, в которых одержала две победы и уступила хозяевам площадки. В составе российской сборной заметную роль сыграли гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» Иван Шаров и Александр Аркатов, сообщает Федерация гандбола России.

На международном турнире в городе Шираз выступили четыре национальные команды — России, Беларуси, Китая и Ирана. Наша сборная в первый день сыграла поединок с белорусами. В эмоциональном и результативном поединке подопечные Льва Воронина вырвали победу — 35:34. Причем во многом благодаря усилиям голкипера клуба «Динамо-Сунгуль» Ивана Шарова. Именно он в последней атаке соперников парировал бросок и помог своей команде выиграть матч — 35:34.

Во втором поединке наши ребята не испытали проблем со сборной Китая. И это при том, что тренерский штаб российской команды сделал ставку на молодых игроков, дав им больше игрового времени. В итоге — 37:29 к финальному свистку.

В заключительный день сборной России предстояло сыграть матч с хозяевами турнира. Вот здесь нашим парням пришлось очень непросто. Сильная азиатская команда показала высокий уровень игры. Долгое время в матче сохранялся равный счет, а на финише иранцы добавили в скорости и движении, выиграв концовку, а вместе с ней и матч — 34:30.

Гандбол. Международный турнир в Иране. Результаты матчей с участием сборной России:

Россия — Беларусь — 35:34.

Россия — Китай — 37:29.

Россия — Иран — 30:34.

«Конечно, обидно проигрывать и вот так дарить первое место сборной Беларуси. В защите сегодня получалось немного, к сожалению, допустили большое количество удалений. Дважды приходилось быть на площадке вчетвером. Мы пытались играть жестко, но не грубо. Иранцев в аналогичных ситуациях в большинстве моментов не удаляли», — отметил в интервью пресс-службе Федерации гандбола России разыгрывающий Александр Аркатов.

Напомним, что в российской гандбольной Суперлиге близится к завершению регулярный чемпионат, по итогам которого определятся восемь команд — участниц плей-офф. «Динамо-Сунгуль» досрочно обеспечил себе участие в играх на выбывание. Нашей команде на финише «регулярки» предстоит сыграть в двух поединках. Первый из них состоится 20 марта в гостях с подмосковным клубом «Чеховские медведи».