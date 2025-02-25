Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» выбыл из Кубка России

По итогам двух матчей южноуральцы проиграли столичному ЦСКА

В Кубке России завершил свое выступление гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль». Южноуральская команда в четвертьфинале по итогам двух матчей уступила дорогу столичному ЦСКА. Сегодня, 25 февраля, московские армейцы выиграли и повторный поединок в Снежинске со счетом 39:34, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Важный задел на общий исход столичные армейцы сделали еще в первом матче, прошедшем в Москве. В нем ЦСКА одержал уверенную победу со счетом 37:25. Для выхода в следующий раунд турнира южноуральцам нужно было побеждать как минимум с разницей в «+13» голов. Сделать это в противостоянии с действующим чемпионом России было практически невозможно.

Увы, но и взять реванш «Динамо-Сунгулю» в Снежинске не удалось. Хотя подопечные Дмитрия Карлова провели в целом хороший матч и даже выиграли первую его половину — 19:17. Во втором тайме класс армейцев сказался, они добавили в скорости и агрессивности в атаке. Сначала сравняли счет, а затем и понемногу стали увеличивать отрыв в счете. В итоге 39:34 в пользу столичного клуба.

Гандбол. Кубок России. Мужчины. Четвертьфинал. Ответный матч.

25 февраля. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — ЦСКА (Москва) — 34:39.

«Динамо-Сунгуль»: Дудик (9), А. Аркатов (7), Кунгуров (3), Коваленко (3), Демаков (3), Глебов (2), Резник (2), Раев (2), П. Аркатов (1), Гредасов (1), Мерц (1), Меркулов, Рыжов, Кривич; Шаров (8/39 — 20%), Холодов (4/11 — 36%).

ЦСКА: Белевцов (9), Ионов (8), Шишкарев (7), Гирик (3), Шабельников (3), Воробьев (2), Фокин (2), Бочко (2), Чернецов (1), Касаткин (1), Кремнев (1), Царапкин, Никулин; Богданов (2/13 — 15%), Локтев (2/11 — 18%), Никулин (1/15 — 6%).

Наша команда выбывает из турнира. Зато у нее есть возможность сосредоточиться на чемпионате Суперлиги. Южноуральцам осталось провести два матча, они на 5-й позиции и уже гарантировали себе путевку в плей-офф.

Фото: пресс-служба ПГК ЦСКА (Москва).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).