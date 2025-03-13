Два гандболиста Челябинской области улетели играть в Иран

Иван Шаров и Александр Аркатов в составе сборной России сыграют три матча в городе Ширазе

Сборная России по гандболу сегодня, 13 марта, проведет первый матч на международном турнире в Иране. Ей предстоит сыграть с хозяевами соревнований, а также с командами Беларуси и Китая. В составе национальной сборной отправились на турнир и два гандболиста клуба «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области — Иван Шаров и Александр Аркатов, сообщает пресс-служба южноуральской команды.

Турнир четырех сборных состоится в иранском городе Ширазе. Здесь российская сборная проведет три матча. В состав команды вошли 16 игроков. Главный тренер сборной России Лев Воронин вызвал на турнир и двух гандболистов клуба «Динамо-Сунгуль» — голкипера Ивана Шарова и разыгрывающего Александра Аркатова.

Состав сборной России на международном турнире по гандболу в Иране:

Вратари: Денис Заболотин («Мешков Брест», Белоруссия),

Дмитрий Корякин («Динамо Астрахань»), Иван Шаров («Динамо-Сунгуль»).

Левые крайние: Егор Кочура (ЦСКА).

Правые крайние: Иван Ерканов («МССУОР № 2 Академия»), Анатолий Филиппов («СГАУ-Саратов»).

Линейные: Александр Ермаков, Виктор Фурцев (оба — «Чеховские медведи»), Никита Кашников (СКИФ), Роман Царапкин (ЦСКА).

Правые полусредние: Антон Аксюков («Чеховские медведи»), Дмитрий Киселев («Зенит»).

Левые полусредние: Кирилл Акрамов («Чеховские медведи»), Илья Белевцов (ЦСКА).

Разыгрывающие: Александр Аркатов («Динамо-Сунгуль»), Савелий Шалабанов (СКИФ).

Сегодня, 13 марта, сборная России проведет матч с национальной командой Беларуси. Завтра ей предстоит сыграть со сборной Китая, а 15 марта — с Ираном. Начало матчей — в 22:00 по уральскому времени.

Напомним, что в российской гандбольной Суперлиге близится к завершению регулярный чемпионат, по итогам которого определятся восемь команд — участниц плей-офф. «Динамо-Сунгуль» досрочно обеспечил себе участие в играх на выбывание.