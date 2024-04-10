Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» занял седьмое место в чемпионате Суперлиги

В первом раунде плей-офф южноуральцам предстоит сыграть с «Чеховскими Медведями»

Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» финишировали на седьмом месте в регулярном чемпионате Суперлиги. Сегодня, 10 апреля, в заключительном туре они на своей площадке уступили краснодарскому СКИФу со счетом 29:32. В первом раунде плей-офф южноуральцам предстоит сыграть с самым титулованным клубом страны «Чеховскими Медведями», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Матч соседей по турнирной таблице имел большое значение для обеих команд. Они боролись за более выгодную позицию в первом раунде плей-офф. Победитель этого матча выходил на питерский «Зенит», проигравший — на подмосковных «Чеховских Медведей». Два этих клуба хоть и достойны друг друга, все же в мастерстве последние заметно превосходят гандболистов с берегов Невы.

Игра в Снежинске держала в напряжении зрителей от первой до последней минуты. В первой половине матча хозяева были чуть предпочтительней в атаке. Игроки «Динамо-Сунгуля» разнообразней действовали в нападении. Здорово действовал у них Евгений Дудик, реализовав все свои 5 бросков. Первый тайм уральцы выиграли, но с минимальным перевесом в счете — 13:12.

После перерыва в игре так же долгое время сохранялись «качели»: на каждое результативное действие у оппонентов находился достойный ответ. В середине тайма гости ушли в небольшое преимущество в 3 мяча. Почуявший неладное главный тренер «Динамо-Сунгуля» Дмитрий Карлов взял тайм-аут. Ему удалось взбодрить своих подопечных: к 20-й минуте южноуральцы сравняли счет и даже вышли вперед — 24:23. Причем, вновь в критический момент взял инициативу на себя Евгений Дудик.

Теперь настал уже черед наставника гостей Степана Сидорчука брать тайм-айт. И этот тренерский ход себя оправдал. Кубанцы вновь провели ряд результативных атак и вырвались вперед, сделав себе «+2». В этом они должны прежде всего благодарить своего голкипера Алексея Крикунова. Именно его надежные действия позволили игрокам «СКИФа» совершить рывок, к которому южноуральцы оказались не готовы. Результативными действиями у южан отметился и воспитанник челябинской школы гандбола Виктор Долинин (6 голов).

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 22-й тур.

10 апреля. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская облсть) — «СКИФ» (Краснодар) — 29:32 (13:12).

«Динамо-Сунгуль»: Дудик (6), Савелов (6), Павельев (4), Коваль (3), Ермаков (3), Кривич (3), Демаков (2), Кунгуров (1), Кутепов (1), Резник, Коваленко, Глебов, Раев.

«СКИФ»: Масленников (8), Шалабанов (6), Долинин (6), Чан Суат Вьет (4), Гунин (3), Жук (2), Михайличенко (1), Самойленко (1), Иванников (1), Воробьев, Кречетов, Головня, Кашников, Осадчий.

Увы, 28:30 — обидное, но справедливое домашнее поражение гандболистов «Динамо-Сунгуля». И теперь нашей команде предстоит непростое испытание: в первом раунде плей-офф им будет противостоять самый титулованный клуб страны — «Чеховские Медведи». Впрочем, в регулярном чемпионате южноуральцы умудрились обыграть подмосковный клуб со счетом 33:29, сотворив одну из главных сенсаций Суперлиги.