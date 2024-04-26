Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» выбыл из плей-офф Суперлиги

Южноуральская команда по итогам двух матчей уступила «Чеховским медведям»

В чемпионате гандбольной Суперлиги завершился первый раунд плей-офф, по итогам которого определились все полуфиналисты турнира. Южноуральская команда «Динамо-Сунгуль» вчера, 25 апреля, уступила «Чеховским медведям» и выбыла из борьбы за медали. В утешительном турнире ей предстоит сразиться за 5—8-е места, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Шансов на то, чтобы войти в четверку сильнейших команд российской гандбольной Суперлиги, у «Динамо-Сунгуля» практически не было. Дело в том, что южноуральцам в четвертьфинале плей-офф пришлось сражаться с самым титулованным клубом страны «Чеховскими медведями». В первом поединке, прошедшем 20 апреля в Снежинске, наша команда уступила со счетом 22:31. И тем самым еще больше усложнила себе задачу выйти победителем в двухматчевом противостоянии с подмосковным клубом.

В гостевой игре «Динамо-Сунгулю» нужно было побеждать многократных чемпионов России с разницей как минимум в 9 голов. Как и следовало ожидать, с этой задачей подопечные Дмитрия Карлова не справились. Но они провели матч в Чехове достойно, уступив со счетом 27:34.





Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал

25 апреля. «Чеховские медведи» (Московская область) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 34:27.

«Чеховские медведи»: Санталов (1/2), Емельяненко (3/4), К. Котов (5/6), А. Котов (0/1), Остащенко (2/2), Морозов (1/1), Корнев (2/3), Дземин (2/5), Фурцев (4/6), Демин (3/3), Кандыбин (1/3), А. Ермаков (4/5), Кулак (2/4), Каменев (4/8).

«Динамо-Сунгуль»: Кунгуров (1/1), Резник (1/4), Коваленко (1/1), Глебов (5/6), Дудик (4/9), Кривич (1/5), Демаков (3/5), Савелов (4/6), Коваль (0/1), Павельев (2/3), Кутепов (2/5), С. Ермаков (3/5), Раев (0/1).

Таким образом, «Чеховские медведи» вышли в полуфинал Суперлиги, а «Динамо-Сунгулю» еще предстоит сразиться в утешительном турнире за 5—8-е места. Первым соперником южноуральцев станет краснодарский СКИФ. Наша команда сыграет сначала домашний поединок 1 мая в Снежинске, а ответный проведет 8 мая в гостях.