Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» с поражения стартовал в серии плей-офф

Южноуральцы на своей площадке уступили «Чеховским медведям» со счетом 22:31

Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» проиграли первый матч серии плей-офф в российской Суперлиге. На своей площадке южноуральцы уступили самому титулованному клубу страны — «Чеховским медведям» со счетом 22:31. В ответном поединке у подопечных Дмитрия Карлова практически не осталось шансов на выход в следующий раунд турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В регулярном чемпионате «Динамо-Сунгуль» умудрился сотворить сенсацию, выиграв у «Чеховских медведей» на своей площадке 33:29. Повторить подвиг в плей-офф южноуральцам не удалось. Подмосковный клуб сделал выводы из предыдущего поражения и не дал соперникам и шанса.

Хотя в первой половине игры южноуральцы достойно сражались с многократным чемпионом России. И завершили ее со счетом 10:12. А вот после перерыва «медвежат» было не остановить.

Главный тренер «Динамо-Сунгуля» Дмитрий Карлов в послематчевом комментарии признал, что его игрокам не хватило мощи в противостоянии могучим чеховским защитникам. Из-за девятиметровой дуги в ворота «мишек» не влетело ни единого мяча. И пусть у подопечных Владимира Максимова с этим показателем дела также обстояли не блестяще, большее разнообразие вариантов принесло им конечный успех.

Если после первого рывка соперника уральцам удалось организовать погоню, то спурт подмосковного клуба во втором тайме остался без ответа. «Чеховские медведи» стремительно убегали от то ли обессилевших, то ли потерявших веру в успех оппонентов.

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22 апреля. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 22:31 (10:12).

«Динамо-Сунгуль»: Кунгуров (1/1), Резник (0/5), Коваленко (2/2), Глебов (1/2), Дудик (2/5), Кривич (7/7), Демаков (1/3), Савелов (0/2), Коваль (3/4), Павельев (0/1), Перунов (н/в), Кутепов (1/2), С. Ермаков (1/5), Раев (3/3).

«Чеховские медведи»: К. Котов (3/3), А. Котов (3/5), Остащенко (2/3), Морозов (2/2), Корнев (1/1), Дземин (2/5), Фурцев (3/3), Демин (0/2), Кандыбин (3/3), А. Ермаков (6/6), Акрамов (1/3), Аксюков (1/2), Кулак (4/5).

Итоговые девять мячей форы практически гарантировали «Чеховским медведям» попадание в топ‑4. Выиграть с разницей в 10 голов в ответном поединке в Подмосковье — практически нерешаемая задача для южноуральской команды. Но уже сам факт того, что «Динамо-Сунгуль» пробился в плей-офф и вошел в число восьми сильнейших клубов страны, — результат более чем достойный.