Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» сенсационно выиграл у «Зенита» в Суперлиге

Южноуральская команда на своей площадке победила питерцев со счетом 31:29

Гандболисты южноуральского клуба «Динамо-Сунгуль» одержали неожиданную победу в чемпионате Суперлиги, выиграв у питерского «Зенита» со счетом 31:29. В регулярном чемпионате подопечные Дмитрия Карлова занимают 6-ю строчку в турнирной таблице и велика вероятность того, что в первом раунде плей-офф снова сразятся с «Зенитом», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Встреча с «Зенитом» прошла в жесткой и равной борьбе, с большим количеством удалений и интригой на протяжении всего матча. В первом тайме игра шла «мяч в мяч», а затем хозяева площадки стали слишком много ошибаться в простых ситуациях. Этим воспользовался соперник, выигравший первую половину матча со счетом 15:13.

Зато после перерыва «Динамо-Сунгуль» значительно добавил в атаке. Причем действовали в нападении подопечные Дмитрия Карлова разнообразно, активно используя фланговых игроков. Достигали своего адресата и передачи «в линию», где здорово действовал Святослав Кривич. Наряду с Павлом Демаковым он стал самым результативным в составе хозяев (по 6 заброшенных мячей).

«Ребята доказали, что могут обыгрывать сильного соперника. Они в каждом матче выходят сражаться с первой до последней минуты, проблем с мотивацией и настроем у них нет в принципе. Впереди у нас заключительная игра со „СКИФом“. Ниже седьмого места мы уже не опустимся, но есть возможность побороться за 6-е место», — отметил после матча главный тренер ГК «Динамо-Сунгуль» Дмитрий Карлов.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. 21-й тур.

8 апреля. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 31:29 (13:15).

«Динамо-Сунгуль»: Кривич (6), Демаков (6), Резник (5), Павельев (3), Глебов (2), Дудик (2), Коваль (2), Савелов (1), Кунгуров (1), Кутепов (1), Ермаков (1), Раев (1), Коваленко.

«Зенит»: Чернов (6), Виноградов (5), Вереин (4), Аркатов А. (4), Тураев (3), Гредасов (2), Луня (2), Аркатов П. (2), Киселев (1), Зайцев, Чирков, Арчибасов.

Благодаря этой победе «Динамо-Сунгуль» поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице. После 21 сыгранного матча у южноуральцев 22 очка. В заключительном туре нашей команде предстоит сыграть дома с краснодарским «СКИФом». У южан на 1 очко меньше.

В случае если коллективы сохранят нынешние позиции, то «Динамо-Сунгуль» в первом раунде плей-офф сразится с питерским «Зенитом». Если нет, то южноуральцам будет противостоять столичный ЦСКА или подмосковные «Чеховские медведи».