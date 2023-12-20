Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» одержал сенсационную победу над «Чеховскими медведями»

Южноуральская команда выиграла у многократного чемпиона России

Гандболисты «Динамо-Сунгуля» преподнесли главную сенсацию в чемпионате российской Суперлиги. Вчера, 19 декабря, южноуральская команда в домашнем поединке выиграла у самого титулованного клуба страны, победив «Чеховских медведей» со счетом 33:29. В последний раз наша команда брала верх над многократными чемпионами России в 2017 году, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Чеховские медведи» на протяжении долгих лет являются флагманом российского гандбола. Подопечные Владимира Максимова с 2001 по 2022 год неизменно становились чемпионами Суперлиги, то есть 21 год (!) подряд завоевывали титул сильнейшего гандбольного клуба страны. И лишь в сезоне-2022/2023 прервалась их гегемония: чемпионом России стал столичный ЦСКА, а «Чеховские медведи» стали бронзовыми призерами турнира.

В текущем сезоне во главе турнирной таблицы вновь московские армейцы, а подмосковный клуб уверенно идет на втором месте. И перед матчем в Снежинске для всех было очевидно, кто является фаворитом в противостоянии «Динамо-Сунгуль» vs «Чеховские медведи». Но хозяева площадки сумели преподнести главную сенсацию в текущем розыгрыше чемпионата Суперлиги.

Уже в первом тайме южноуральская команда показала, что готова на равных бороться с фаворитом чемпионата. Первая половина игры завершилась вничью — 16:16. После перерыва хозяева площадки добавили в движении, стали чаще проводить быстрые атаки. При этом надежно действовали в защите. Одним из героев матча стал голкипер хозяев Иван Шаров. Совершив несколько сейвов, он вселил уверенность в партнеров по команде.

Концовку матча «Динамо-Сунгуль» провел здорово. Блеснул результативностью крайний форвард Степан Ермаков, реализовавший 8 бросков из 8. В итоге — уверенная победа хозяев площадки со счетом 33:29. В последний раз команда из Снежинска брала верх над «Чеховскими медведями» в 2017 году.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 13-й тур.

19 декабря. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 33:29 (16:16).

«Парни молодцы, сыграли один из лучших матчей сезона. Залогом победы стала надежная игра в защите, плюс Иван Шаров здорово сыграл на последнем рубеже. Кроме того, удалось реализовать практически все моменты в атаке, у всех ребят хороший процент реализации бросков. Все это и привело к такому результату. Это еще раз говорит о том, что наша команда готова играть на победу с любым соперником», — отметил после игры главный тренер ГК «Динамо-Сунгуль» Дмитрий Карлов.

«Чеховские медведи» потерпели свое третье поражение в текущем чемпионате Суперлиги, но сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице. «Динамо-Сунгуль» закрепился в зоне плей-офф. После 13 сыгранных матчей в активе подопечных Дмитрия Карлова 11 очков. Следующий матч в Суперлиге наша команда сыграет уже в следующем году — 12 января южноуральцы встретятся в гостях с «Пермскими медведями».