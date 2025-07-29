Определился состав участников гандбольной Суперлиги сезона‑2025/2026

Чемпионат стартует 28 августа, в нем сыграют 12 команд

Союз гандболистов России утвердил состав участников и календарь российской Суперлиги сезона-2025/2026. В турнире, как и прежде, выступят 12 команд, но есть и два дебютанта. Регулярный чемпионат стартует 28 августа и завершится 11 апреля. Рассказываем, кто в новом сезоне сыграет в главном турнире гандбольного чемпионата страны.

В соревновании примут участие 12 команд. Место снявшегося по ходу прошлого сезона из-за финансовых проблем «Воронежа» занял победитель Высшей лиги — омский «Скиф». Еще одним новичком станет столичный клуб «МССУОР № 2-Академия», завоевавший право повышения в классе в переходных матчах с уфимским «Акбузатом». Клуб из Башкортостана следующий сезон проведет в Высшей лиге.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Сезон-2025/2026. Состав участников:

1. «Зенит» (Санкт-Петербург).

2. ЦСКА (Москва).

3. «Чеховские медведи» (Чехов).

4. «Виктор» (Ставрополь).

5. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область).

6. «Динамо» (Астрахань).

7. «Пермские медведи» (Пермь).

8. СКИФ (Краснодар).

9. «СГАУ-Саратов» (Саратов).

10. «Каустик» (Волгоград).

11. «Скиф» (Омск).

12. «МССУОР № 2-Академия» (Москва).

Стартует турнир 28 августа двумя матчами: «Скиф» — «Чеховские медведи» и «Динамо» — «СКИФ». Южноуральский клуб «Динамо-Сунгуль» первый матч чемпионата проведет в гостях 2 сентября с саратовским «СГАУ». Полный календарь матчей опубликован на сайте Союза гандболистов России.

Регулярный чемпионат завершится 11 апреля. По его итогам восемь сильнейших команд выйдут в плей-офф, остальные сыграют в турнире за 9—12-е места. Финал и серия за третье место пройдут до двух побед, остальные серии плей-офф будут состоять из двух матчей с учетом общей разницы заброшенных и пропущенных мячей.

Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» занял пятое место.